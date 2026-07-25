İsrail basını, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Batı Şeria'daki evinin yakınına bir insansız hava aracının düştüğünü yazdı. Olayda yaralanan olmazken, İsrail ordusu İHA'nın enkazını incelemeye aldı.

İsrail basını, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evinin yakınına bir insansız hava aracı (İHA) düştüğünü iddia etti.

Olayın, El Halil kenti yakınındaki Kiryat Arba yerleşiminde meydana geldiği belirtilirken, İHA'nın Ben-Gvir'in ikamet ettiği bölgenin yakınına düştüğü aktarıldı. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bakan Ben-Gvir ile ailesinin de olaydan zarar görmediği ifade edildi.

ENKAZ İNCELEME ALTINDA

Olayın ardından bölgeye sevk edilen İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ekipleri, düşen İHA'nın enkazını incelemeye aldı. Güvenlik birimleri, insansız hava aracının bölgeye nasıl ulaştığı ve düşüş nedeninin belirlenmesi için kapsamlı soruşturma başlattı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Ben-Gvir'in güvenlik yetkilileri tarafından olayla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirildiği, soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

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