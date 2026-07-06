İsrail basını, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, hakkında artan gözaltı ve soruşturma çağrıları nedeniyle bu hafta ABD'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini öne sürdü.

İsrail basını, soykırımcı ve savaş suçlusu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Filistinlilere yönelik politika ve uygulamaları sebebiyle “gözaltına alınma” endişesiyle bu hafta ABD’ye yapacağı ziyareti iptal ettiğini ileri sürdü.

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre Ben-Gvir, Birleşmiş Milletler (BM) Polis Şefleri Zirvesi’ne katılmak üzere New York’a planladığı ziyaretten, insan hakları gruplarının protesto gösterileri düzenlemesi ve hakkındaki gözaltı ile soruşturma taleplerinin artması endişesiyle vazgeçti.

Haberde, iptal kararının, Ben-Gvir’in radikal söylem ve politikaları nedeniyle protestolarla karşılaşabileceğine ve yasal baskılara maruz kalabileceğine işaret eden iç güvenlik ve siyasi değerlendirmelerin ardından alındığı vurgulandı.

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