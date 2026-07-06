TAYFUN Blok-3’ün son testini değerlendiren Defence Blog, Türkiye’nin hareketli savaş gemilerini vurabilen balistik füze teknolojisinde önemli bir eşiği geçtiğini belirtti.

Türk savunma sanayi şirketi Roketsan, TAYFUN Blok-3 balistik füzesinin gerçekleştirdiği son testte, hareket hâlindeki insansız su üstü hedefini başarıyla vurdu. ABD merkezli Defence Blog haber sitesi “Türkiye, yeni gemisavar balistik füzesiyle seçkin ülkeler arasına katıldı” başlıklı haberinde TAYFUN Blok-3 test atışına geniş yer verdi.

Haberde, klasik balistik füzelerin sabit koordinatları vurmak üzere tasarlandığına dikkat çekildi ve “Bu tür füzeler yüksek irtifaya çıktıktan sonra önceden belirlenen koordinatlara yönelerek hedefe ulaşıyor. Ancak hareket eden bir savaş gemisini vurabilmek çok daha karmaşık bir teknoloji gerektiriyor” ifadeleri kullanıldı.

ABD’li haber sitesine göre bu teknolojiye sahip ülke sayısı oldukça sınırlı. Dünyada bu alandaki en bilinen örnek olarak Çin’in DF-21D sistemi gösterilirken, Türkiye’nin elde ettiği başarıyla kara hedeflerine yönelik geliştirilen balistik füzeyi gerçek anlamda deniz hedeflerine karşı kullanılabilecek bir silaha dönüştürebilen az sayıdaki ülkeden biri hâline geldiği ifade edildi.

Haberde CENK füzesine de yer verildi. Roketsan’ın TAYFUN ailesinden tamamen ayrı geliştirilen CENK isimli daha büyük bir balistik füze üzerinde de çalıştığı belirtildi.

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