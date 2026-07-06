Cumhurbaşkanı Amedi, “Terör örgütünün silah bırakması ve dosyanın tamamen kapanması için Türkiye ile üst düzey temas hâlindeyiz” dedi.

Türkiye, iç cepheyi tahkim etmek maksadıyla başlattığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda tarihî adımlar atmaya devam ediyor. Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını tamamlamasıyla belirlenen yol haritası kapsamında, terör örgütü mensuplarının silah bırakması ve örgütün kendisini feshetmesi için müstakil ve geçici bir yasa hazırlığı sürüyor.

Bir defaya mahsus çıkarılacak ve kesinlikle af niteliği taşımayacak bu düzenleme beklenirken, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna verdiği özel röportajda sürece ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

PKK dosyasını kapatıyoruz! Irak'tan terörsüz Türkiye sürecine tam destek

TERÖRDEN ZARAR GÖRDÜK

Terörsüz Türkiye sürecinde somut gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Amedi, “Bu alanda adımlar atılmaya başlandı. PKK’nın bir kısmı silah bıraktı ve yakında TBMM’den bir yasa konusunda karar çıkacak. Tabii ki Irak, PKK’nın varlığından zarar görüyor ve Irak PKK’yı desteklemiyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE HEMFİKİRİZ

Askerî yöntemlerin tek başına çözüm getirmeyeceğini savunan Amedi, şunları kaydetti:

“Biz Türklerle bu dosyayı sonlandırmak konusunda hemfikiriz ve işbirliği yapıyoruz. Çünkü PKK dosyasını sonlandırmak ve Türkiye’de barışı sağlamak Irak’ın da, Türkiye’nin de yararınadır.”

SABRA İHTİYAÇ VAR

Sincar bölgesindeki durumun doğrudan PKK meselesiyle bağlantılı olduğunu anlatan Amedi, Suriye’deki gelişmelere de değinerek, “Suriye’de DSG konusunda anlaşmaya varıldı ve aralarında barış sağlandı. Sanıyorum Türkiye dosyası ve PKK dosyasında ilerliyoruz ve destek veriyoruz. İki ülke arasında bu dosyayı sonlandırmak için üst düzey bir koordinasyon var. Ayrıca sağduyuya, akla, sabra ve zamana ihtiyacımız var” diye konuştu.

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