Haftanın kitaplarında bu hafta “Tercüme ve Şerhi Risale-i Kuşeyriyye” ve "Boş Tabak" okurları bekliyor.

Haftanın kitaplarında bu hafta iki kitap öne çıkıyor.

KUŞEYRİ’NİN EŞSİZ NÜSHASI

Tasavvuf ilminin teşekkül asırlarında kaleme alınan ve Ehl-i sünnet çizgisinin temel kaynakları arasında sayılan “Kuşeyrî Risâlesi”nin Seyyid Mehmed Tevfik Efendi’nin “Tercüme ve Şerhi Risale-i Kuşeyriyye” eseri Türkiye Yazma Eserler Kurumunca (TÜYEK) neşredildi. TÜYEK Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Emine Altay Öztürk’ün yıllarca süren çalışmasıyla hazırlanan eser, özenli bir baskıyla okuyucuya sunuluyor. Eserin başında Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi’nin hayatı ve eserleri, şerhin telif sebebi, muhtevası, kaynakları, şerh usûlü ve dil hususiyetleri kapsamlı bir incelemeyle tahlil ediliyor.

Metin kısmı ise Vâlide Sultan’a takdim edilmek üzere temize çekilen müzehhep nüshası ile müsvedde nüshaları üzerinden titizlikle hazırlanıp okuyucuların hizmetine sunuluyor. Eserde, Osmanlı toplumunda derin bir hürmetle sahiplenilen eser hakkında Taşköprîzâde’nin “Bir hânede ol Risâle ola, ol hâneye nekbet isabet etmemiştir” sözü de naklediliyor.

Haftanın kitapları | Boş Tabak

SOFRA BAŞINDA AÇIĞA ÇIKAN ACILAR

Yazar Tuğçe Çakır “Boş Tabak” adlı romanında bir aile sofrasına davet ediyor okurları... Timaş Yayınları etiketiyle rafl arda yerini alan eser, aile içi iletişimsizliği ve gündelik hayatta görünmeyen duygusal mesafeleri somut bir sahne üzerinden ele alıyor. Eserin başkahramanı Zehra, ailesiyle olan duygusal mesafeyi aşmak maksadıyla bir akşam yemeği tertipliyor. Sofraya sohbet kartları getiren Zehra, böylece aile fertlerinin yıllardır konuşmaktan imtina ettikleri şeyleri söylemelerini arzuluyor. Bu esnada masada bir kayıt cihazı da yer alıyor. Kartlar açılıp sorular cevaplandıkça baba, anne ve küçük kız kardeş arasındaki problemler bir bir gün yüzüne çıkmaya başlıyor...

“Boş Tabak” bazen tek bir kelimenin yılların sessizliğini nasıl çatlatabildiğini anlatan, konuşulamayanların insanın içinde nasıl sessizce büyüdüğünü gösteren, bir aile romanı. Aykırı eserde kişinin çocukluk tecrübelerinin yetişkinlik ilişkilerine etkisi gösteriliyor. Sıradan bir akşam yemeği üzerinden üniversal bir aidiyet arayışı işleniyor.

Haftanın kitapları | Boş Tabak

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