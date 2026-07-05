90 dakika boyunca adeta Fransız yıldızları sakatlamaya programlanmış bir agresiflikle sahada yer alan ve tam 12 faul yapan Paraguay takımına tek bir sarı kart bile göstermeyen Özbek hakem, futbol dünyasını ayağa kaldırdı.

Fransa'nın Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşma, sonuçtan çok sahadaki mücadele ve tartışmalı hakem kararlarıyla hafızalara kazındı.

Karşılaşmanın ardından İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin ünlü yorumcuları Joe Hart ve Thomas Hitzlsperger, Paraguay’ın sergilediği tutumu "utanç verici" ve "tam bir rezalet" olarak aktardı. Turnuvanın gol kralı Kylian Mbappe, maç boyu Paraguaylı savunmacıların tekme ve provokasyonlarının hedefi oldu. 70. dakikada attığı penaltı golüyle takımını galibiyete taşıyan 27 yaşındaki Mbappe, maç bitiminde kendisine saldırmaya çalışan Paraguay kalecisi Orlando Gill’in elini sıkmayı reddetti. Gill ise öfkeyle topu Mbappe'ye fırlattı. Eski Premier Lig yıldızı Joe Hart, Mbappe’nin dik duruşunu överek, "İlk dakikadan itibaren ona saldırdılar. Eğer benim takımımda olsalardı, yarısını sahadan sürükleyip çıkarırdım. Asla o şekilde futbol oynamak istemezdim ve hakem hiçbir durumda yardımcı olmadı" şeklinde konuştu.

"FUTBOL KAZANDI!"

Maçın ardından Fransız medyasının "kendini tamamen kaybeden hakem" olarak tanımladığı ve 10 üzerinden 1 puan verdiği Tantashev’e bir tepki de Fransa’nın efsane ismi Thierry Henry’den geldi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 1998 Dünya Kupası şampiyonu Henry, Paraguay’ın provokasyonlarına değinmek bile istemediğini belirterek şu dikkat çekici değerlendirmede bulundu:

"Paraguay hakkında konuşmak istemiyorum. Fransa'nın ne yaptığından bahsetmek istiyorum. Nasıl soğukkanlılıklarını koruduklarından... Her zaman kolay olmayacak. Ama tebrikler, sakin kaldılar, çok zordu, ama dediğim gibi, bu gece kirli taktiklere karşı futbol kazandı."

