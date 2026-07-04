Anadolu Ajansı
4 ilde denize girmek yasaklandı! Valilikler peş peşe açıkladı
Karadeniz'i beklenen olumsuz hava nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor. 4 ilin valiliklerinden yapılan açıklamada 5 Temmuz pazar günü denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Özetle Dinle4 ilde denize girmek yasaklandı! Valilikler peş pe...
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Yaşam 2 dk önce
Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilemeyecek.
- Trabzon Valiliği, 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.
- Bu yasağın vatandaşların can güvenliğinin sağlanması, suda boğulma vakalarının önlenmesi ve muhtemel üzücü olayların yaşanmaması amacıyla alındığı belirtildi.
- Giresun, Rize ve Artvin valilikleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tüm sahil ve plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.
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Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, suda boğulma vakalarının önlenmesi ve muhtemel üzücü olayların yaşanmaması amacıyla alınan bu karara titizlikle uyulması büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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Giresun, Rize ve Artvin valiliklerinden yapılan açıklamalarda da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tüm sahil ve plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.
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