Çizer Hasan Aycın’ın arşivi dijitalleşti: Yarın erişime açılacak
Usta çizer Hasan Aycın'ın yıllara yayılan arşivi dijital ortama taşındı. Çizimler, eskizler, notlar ve daha önce yayımlanmamış eserler yarından itibaren BİSAV e-Arşiv'de erişime açılacak.
- Proje kapsamında sanatçının muhtelif mecralarda yer almış çizgileri ve gün yüzüne çıkmamış eserleri, taslakları, eskizleri ve şahsi notları kayıt altına alındı.
- Kapsamlı arşivde Aycın'a ait fotoğraflar, belgeler, defterler ve sanatı üzerine yazılmış yazı ve araştırmalar da bulunuyor.
- “Hasan Aycın Koleksiyonu”, “dspace.bisav.org.tr” adresindeki BİSAV e-Arşiv platformu üzerinden sanatseverlerin ve araştırmacıların erişimine açılacak.
- Dijitalleştirme projesinin tanıtımı dolayısıyla aynı gün saat 16.00’da Bilim ve Sanat Vakfı Vefa Salonu’nda bir faaliyet düzenlenecek.
Kendine has üslubuyla illüstrasyon ve tefekkürü bir araya getiren usta çizer Hasan Aycın’ın arşivi, Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından dijitalleştirilerek erişime açılıyor.
Proje çerçevesinde sanatçının bugüne kadar muhtelif mecralarda yer almış çizgileri ile henüz gün yüzüne çıkmamış eserleri, taslakları, eskizleri ve şahsi notları kayıt altına alındı.
Kapsamlı arşivde ayrıca Aycın’a ait fotoğraflar, belgeler, defterler ile sanatı üzerine kaleme alınmış yazı ve araştırmalar da bir araya getirildi.
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“Hasan Aycın Koleksiyonu”, “dspace.bisav.org.tr” adresindeki BİSAV e-Arşiv platformu üzerinden yarın sanatseverlerin ve araştırmacıların erişimine açılacak. Dijitalleştirme projesinin tanıtımı dolayısıyla aynı gün saat 16.00’da Bilim ve Sanat Vakfı Vefa Salonu’nda bir faaliyet düzenlenecek.