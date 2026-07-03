Usta çizer Hasan Aycın'ın yıllara yayılan arşivi dijital ortama taşındı. Çizimler, eskizler, notlar ve daha önce yayımlanmamış eserler yarından itibaren BİSAV e-Arşiv'de erişime açılacak.

Kendine has üslubuyla illüstrasyon ve tefekkürü bir araya getiren usta çizer Hasan Aycın’ın arşivi, Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından dijitalleştirilerek erişime açılıyor.

Proje çerçevesinde sanatçının bugüne kadar muhtelif mecralarda yer almış çizgileri ile henüz gün yüzüne çıkmamış eserleri, taslakları, eskizleri ve şahsi notları kayıt altına alındı.

Çizer Hasan Aycın’ın arşivi dijitalleşti: Yarın erişime açılacak

Kapsamlı arşivde ayrıca Aycın’a ait fotoğraflar, belgeler, defterler ile sanatı üzerine kaleme alınmış yazı ve araştırmalar da bir araya getirildi.

Çizer Hasan Aycın’ın arşivi dijitalleşti: Yarın erişime açılacak

“Hasan Aycın Koleksiyonu”, “dspace.bisav.org.tr” adresindeki BİSAV e-Arşiv platformu üzerinden yarın sanatseverlerin ve araştırmacıların erişimine açılacak. Dijitalleştirme projesinin tanıtımı dolayısıyla aynı gün saat 16.00’da Bilim ve Sanat Vakfı Vefa Salonu’nda bir faaliyet düzenlenecek.

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