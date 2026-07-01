İstanbul Bilgi Üniversitesinde açılan “Virginia Woolf: Kıyılar Arasında Yankılar” sergisi, çağdaş sanatı yazarın edebî dünyasıyla buluşturuyor. Ses, hafıza ve mekân temaları etrafında kurgulanan sergi, ziyaretçilerini Virginia Woolf’un eserlerini çok duyulu bir deneyimle yeniden keşfetmeye davet ediyor. 24 Temmuz’a kadar gezilebilecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 35. Uluslararası Virginia Woolf Konferansı kapsamında hazırlanan “Virginia Woolf: Kıyılar Arasında Yankılar (Echoes Across Shores)” sergisi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesinde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Çağdaş sanatın farklı ifade şekillerini Virginia Woolf’un edebî dünyasıyla buluşturan sergi; ses, hafıza ve mekân ekseninde kurgulanan yaklaşımıyla yazarın eserlerini tekrar düşünmeye davet ediyor.

“Virginia Woolf ve Ses” teması etrafında şekillenen sergide, Woolf’un eserlerindeki kavramlar yorumlanıyor.

Küratörlüğünü Demet Karabulut Dede, Levent Tökün ve Derya Sayın’ın üstlendiği sergide; Ayşe Orhon, Bengisu Bayrak, Eda Çekil, Gülsün Orhon, Hasan Nazif Yılmaz, İrem Güngez, Mesrure Melis Bilgin Koen, Naz Işıksoy, Özlem İşbilir, Paola Giorgi, Rebecca Wood, Sinan Aruser ve Zeynep Abacı’nın eserleri yer alıyor. İstanbul’un kendine özgü ses peyzajından da ilham alan sanat eserleri, Woolf’un metinlerini yalnızca okunacak değil; görülebilen, duyulabilen ve deneyimlenebilen anlatılar olarak ele alıyor.

“Virginia Woolf: Kıyılar Arasında Yankılar” sergisi, 24 Temmuz’a kadar açık kalacak.

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