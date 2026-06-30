Squaremouth'un hazırladığı araştırmaya göre, 2026 yılının en pahalı seyahat noktaları belli oldu. Grönland'dan Zambiya'ya birçok yerin maliyeti seyahat severleri şaşırttı. İşte 2026'da seyahat etmenin en pahalı olduğu yerler..

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planları hız kazanırken, artan maliyetler nedeniyle birçok kişi rotasını yeniden şekillendiriyor. Peki, 2026'nın en pahalı seyahat noktaları hangileri? Seyahat sigortası karşılaştırma platformu Squaremouth tarafından hazırlanan araştırmada, 2026 yılının en pahalı seyahat noktalarını belirlemek amacıyla özel bir seyahat harcama endeksi oluşturuldu.

GRÖNLAND İLK SIRADA

Endeks hazırlanırken 100 binden fazla seyahat sigortası satışından elde edilen maliyet verileri, 6 binden fazla müşteriyle yapılan anketler ve çeşitli rezervasyon platformlarından alınan bilgiler bir araya getirildi. Beş temel maliyet kriterine göre yapılan analiz sonucunda, Grönland, Britanya Virjin Adaları ve Fransız Polinezyası 2026'nın en pahalı seyahat noktaları olarak öne çıktı.

Tatil rotaları yeniden oluşturuluyor! İşte 2026nın en pahalı seyahat noktaları

Listede ayrıca Antarktika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Maldivler, Anguilla, Turks ve Caicos Adaları ile Zambiya da birçok maliyet kategorisinde en pahalı ülkeler arasında yer aldı. Araştırmaya göre en pahalı seyahat noktaları ağırlıklı olarak kutup ve keşif turları, ada ve plaj tatilleri ile safari ve vahşi doğa deneyimleri sunan bölgelerden oluştu.

Seyahat sigortası verilerine göre ortalama seyahat maliyetinin en yüksek olduğu ülkeler Antarktika, Botsvana ve Ruanda oldu.

ABD çıkışlı uçuşlarda en pahalı uçak biletleri Namibya, Antarktika ve Zimbabve için hesaplanırken, hafta içi ortalama otel fiyatlarında Anguilla, Turks ve Caicos Adaları ile Fransız Polinezyası ilk sıralarda yer aldı. Günlük yeme-içme harcamalarının en yüksek olduğu ülkeler ise Bermuda, Bahamalar ve İsviçre olarak belirlendi.

Ankete katılanların yüzde 45'i 2026 yılında seyahat bütçelerini artırmayı planladığını belirtirken, bunların yüzde 16'sı bütçelerini önemli ölçüde yükselteceğini ifade etti. Yaklaşık her dört gezginden biri ise bu yıl hayalini kurduğu veya lüks bir seyahat deneyimi yaşayabilmek için daha fazla harcama yapacağını söyledi.

Tatil rotaları yeniden oluşturuluyor! İşte 2026nın en pahalı seyahat noktaları

Araştırmada ayrıca, artan seyahat maliyetleri nedeniyle iptal, gecikme veya seyahatin yarıda kesilmesi gibi durumlarda oluşabilecek maddi kayıpların büyüdüğüne dikkat çekildi. Bu nedenle kapsamlı seyahat sigortasının her zamankinden daha önemli hale geldiği vurgulandı.

2026'DA SEYAHAT ETMENİN EN PAHALI OLDUĞU 15 YER

Sıra Ülke/Bölge 1 Grönland 2 İngiltere Virjin Adaları 3 Fransız Polinezyası 4 Antarktika 5 Maldivler 6 İsviçre 7 Zimbabve 8 Turks ve Caicos Adaları 9 Botsvana 10 Anguilla 11 Saint Lucia 12 Namibya 13 İzlanda 14 Norveç 15 Zambiya

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