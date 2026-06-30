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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde trafikte seyir halindeyken başka bir aracı ısrarla takip ederek önünü kesen ve araca saldıran trafik magandası, sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından Sanal Devriye ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Trafikte adeta terör estiren İ.S. isimli sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 180 bin lira idari para cezası kesilirken; şahsın ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi ve hakkında adli işlem başlatılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

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