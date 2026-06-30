2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürerken adayların gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgelerine çevrildi. DGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih ve sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağı binlerce aday tarafından araştırılıyor.

Önlisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adayların katılacağı 2026 DGS öncesinde sınav hazırlıkları devam ediyor. Sınav tarihi yaklaşırken adaylar, sınava hangi okulda ve salonda gireceklerini gösteren sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor.

2026 DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 DGS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava katılacak adayların bina, salon ve sıra bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgelerini şu an için erişime açmadı.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlıyor. Adaylar, belge yayımlandıktan sonra T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınava girecekleri okul ve salon bilgilerine ulaşabilecek.

2026 DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

2026 DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 DGS, ÖSYM takvimine göre 19 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav giriş belgelerinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor . Resmi duyuru yapıldığında adaylar sınav giriş belgelerini ais.osym.gov.tr üzerinden görüntüleyip çıktı alabilecek.

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