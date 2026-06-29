2026 YKS sonuç tarihi, TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından milyonlarca üniversite adayının gündemindeki yerini koruyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi doğrultusunda sonuç tarihi netleşirken, adaylar sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağını ve tercih tarihlerini araştırıyor.

Üniversite hayali kuran adaylar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından değerlendirme süreci devam ediyor. Sonuç ekranının erişime açılacağı tarih ve tercih takvimine ilişkin gelişmeler, sınava katılan milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

2026 YKS kapsamında 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirildi. Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine çevrildi. Adaylar özellikle önceki yıllarda bazı sınav sonuçlarının ilan edilen tarihten daha erken açıklanması nedeniyle bu yıl da benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.

YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2026 YKS sonuç tarihi

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takviminde 2026 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih 22 Temmuz 2026 olarak duyuruldu. Kurum tarafından sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Geçmiş yıllarda bazı sınavlarda sonuçlar takvimden önce erişime açılmış olsa da bunun her yıl uygulanmadığı biliniyor. Bu nedenle adayların yalnızca ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifreleriyle sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç belgesinde adayların testlerdeki doğru-yanlış sayıları, puanları ve başarı sıralamaları yer alacak.

YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2026 YKS sonuç tarihi

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİNDE PUAN MI, BAŞARI SIRALAMASI MI ÖNEMLİ?

Üniversite tercih ve yerleştirme sürecinde adayların başarı sıralaması belirleyici kriter olarak kabul ediliyor. Bu nedenle tercih yapılırken yalnızca puana değil, resmi başarı sıralamasına göre hareket edilmesi tavsiye ediliyor.

Tercih döneminde adaylar ilgi alanlarını, başarı sıralamalarını ve üniversitelerin kontenjan bilgilerini birlikte değerlendirerek tercih listelerini oluşturacak. Tercih kılavuzunda yer alacak özel koşullar ve program açıklamalarının da dikkatle incelenmesi öneriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası