Sakarya kampında il teşkilatları, vatandaşın taleplerini milletvekilleri ve bakanlara iletti. Emekli ve dar gelirlilerin zam talebinin yanı sıra, aile yapısını bozduğu gerekçesiyle gündüz kuşağındaki bazı programlar en çok şikâyet edilen konular oldu.

Sakarya'da kampa giren AK Parti milletvekilleri en çok soruyu ekonomi başlığı ve Terörsüz Türkiye süreci hakkında sordu. Edinilen bilgilere göre, ekonomi başlığında özellikle dar gelirli vatandaşlar ve emeklilerin maaşlarının artırılması, üreticilere verilen desteklerin güçlendirilmesi başlıkları öne çıktı. Ekonomi yönetiminin ise maaş iyileştirmelerinin bütçe açığını artırabileceği ve bu yüzden meseleye karşı negatif görüş içinde olduğu öğrenildi.

Emekliler ve dar gelirli zam istiyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin genel olarak güçlü bir destek olduğu gözlemlenirken, sürecin dikkatli yürütülmesi gerektiği vurgulandı. TBMM tatile girmeden önce bu konuda bir yasa teklifinin Meclis’e sunulması yönündeki beklentinin büyük olduğuna dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yönde talimatı olduğu belirtilirken, AK Parti’nin 12-13 maddelik bir kanun teklifi üzerinde çalıştığı, Temmuz ayı içerisinde meselenin olgunlaşabileceğinin kaydedildiği öğrenildi.

Emekliler ve dar gelirli zam istiyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI

Toplantıda, aile kavramının içini boşaltan ve ahlak sınırlarını zorlayan gündüz kuşağı televizyon programlarının kaldırılması yönündeki yoğun talep de dile getirildi. Bu programlara yönelik toplumda ciddi tepki olduğu, uzun süredir bu meselenin görmezden gelindiği ifade edildi. Sosyal medyada kin ve nefreti teşvik eden paylaşımlara yönelik daha ağır yaptırımlar uygulanması da diğer önemli talepler arasında yer aldı.

Emekliler ve dar gelirli zam istiyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi

HOBİ BAHÇELERİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK

Hobi bahçeleri meselesi de sıcak başlıklar arasındaydı. Büyükşehirler etrafında orman ve tarım arazilerine yeni yapılar yapılıp satılmaya devam ettiği kaydedildi. AK Parti yönetimi ise buna müsaade edilmeyeceğini ve yıkılacağını belirtti.



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