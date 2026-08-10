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Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 630 bin liraya geriledi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 630 bin liraya indi.

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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 618 bin lira, en yüksek 6 milyon 670 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 630 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 673 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 894 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 938 milyon 920 bin 774,74 lira, işlem miktarı ise 894,51 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 79 milyon 313 bin 711,21 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL / KGDOLAR / ONS
Önceki Kapanış6.673.000,004.373,10
En Düşük6.618.000,004.330,80
En Yüksek6.670.000,004.352,00
Kapanış6.630.000,004.330,80
Ağırlıklı Ortalama6.644.045,794.343,77
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.938.920.774,74
Toplam İşlem Miktarı (Kg)894,51
Toplam İşlem Adedi68
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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