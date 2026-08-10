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YKS tercihleri saat kaçta bitiyor, uzatıldı mı?

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YKS tercihleri saat kaçta bitiyor, uzatıldı mı?
Fotoğraf Başlığı YKS tercihleri saat kaçta bitiyor, uzatıldı mı?

2026 YKS tercihleri için son güne girildi. Üniversite adayları ÖSYM AİS üzerinden tercih listelerinde son kontrollerini yaparken, YKS tercihleri son saat ve tercih süresinin uzatılıp uzatılmadığı gündemde yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı tercih takvimi doğrultusunda işlemler bugün tamamlanacak.

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29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS üniversite tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirirken, son gün olması nedeniyle "YKS tercihleri saat kaçta bitiyor?" ve "YKS tercihleri uzatıldı mı?" soruları araştırılıyor.

YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2026 YKS tercih işlemleri 10 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM tarafından 29 Temmuz'da başlatılan süreç kapsamında adaylar, tercihlerini belirlenen son saate kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayabilecek. Adayların tercih süresi dolmadan önce listelerini kontrol etmeleri önem taşıyor. Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılabiliyor. Tercih süresi sona erdikten sonra ise yerleştirme süreci başlayacak.

YKS tercihleri saat kaçta bitiyor, uzatıldı mı?
Başlık ResmiYKS tercihleri saat kaçta bitiyor, uzatıldı mı?

YKS TERCİHLERİ UZATILDI MI?

10 Ağustos 2026 itibarıyla ÖSYM tarafından YKS tercih süresinin uzatıldığına ilişkin yeni bir duyuru yayımlanmadı. Mevcut resmi takvime göre tercih işlemleri bugün saat 23.59'da tamamlanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da tercih sürecinin bugün saat 23.59 itibarıyla sona ereceğini belirterek adaylara son kontrollerini yapmaları yönünde uyarıda bulundu. Tercih döneminin ardından adayların gündeminde bu kez 2026 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih olacak. Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76 aday katılmıştı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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