YKS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme takvimi için gözler ÖSYM'de

YKS tercihleri için verilen süre bugün doluyor. Tercih sürecinin ardından değerlendirme aşamasına geçilecek. Yerleştirme işlemlerini geride bırakan adayların gündeminde sonuç tarihi var. YKS 2026 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Üniversite hayali kuran adayların YKS tercih sürecinde sona gelindi. ÖSYM tarafından 29 Temmuz’da başlatılan 2026-YKS tercih işlemleri, 10 Ağustos saat 23.59’da tamamlanacak. Tercih listesini oluşturarak üniversite ve bölüm seçimlerini yapan adaylar sonuçların ilan edileceği tarihi heyecanla bekliyor. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2026 tercih sonuçları için net tarih vermedi. Fakat daha önceki sonuç tarihleri incelendiğinde YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme takvimi için gözler ÖSYMde

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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