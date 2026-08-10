Yaz ne zaman bitiyor, havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den Ağustos-Eylül ayı tahminleri

Yaz mevsiminin sonuna yaklaşılırken sıcaklıkların ne zaman düşeceği ve sonbaharın nasıl geçeceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün orta ve uzun vadeli tahminlerinde Ağustos ayının son haftalarından başlayarak Eylül, Ekim ve Kasım dönemine ilişkin sıcaklık ve yağış beklentileri paylaşıldı. Vatandaşlar ise ''Yaz ne zaman bitiyor, havalar ne zaman serinleyecek?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Takvimlere göre yaz mevsimi 31 Ağustos'ta bitecek, 1 Eylül itibarıyla sonbahar başlayacak. Buna rağmen mevsimin değişmesiyle birlikte sıcak havaların ülke genelinde hemen etkisini kaybetmesi beklenmiyor. Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin tahminlerde sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde kalacağı öngörülüyor. Peki, yaz ne zaman bitecek, havalar ne zaman serinleyecek? İşte Meteoroloji'nin tahminleri...

Yaz ne zaman bitiyor, havalar ne zaman serinleyecek? Meteorolojiden Ağustos-Eylül ayı tahminleri

YAZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün orta ve uzun vadeli tahminlerine göre Ağustos ayının son günlerinde sıcak hava etkisini sürdürecek.

Meteoroloji'nin 24-30 Ağustos dönemine ilişkin tahmininde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Yaz ne zaman bitiyor, havalar ne zaman serinleyecek? Meteorolojiden Ağustos-Eylül ayı tahminleri

31 Ağustos-6 Eylül döneminde de benzer bir tablo söz konusu. Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde sıcaklıkların normaller civarında olması, diğer bölgelerde ise normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yaz ne zaman bitiyor, havalar ne zaman serinleyecek? Meteorolojiden Ağustos-Eylül ayı tahminleri

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Meteoroloji'nin uzun vadeli tahminlerinde Eylül, Ekim ve Kasım aylarında da Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki ay da gündüz sıcaklıklarının sonbaharın ilk günlerinde yüksek olması bekleniyor.

Yaz ne zaman bitiyor, havalar ne zaman serinleyecek? Meteorolojiden Ağustos-Eylül ayı tahminleri

Eylül ayında Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'de sıcaklıkların normallerin 0,5 ila 1 derece üzerinde olması tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinin güneyinde sıcaklıkların 2 ila 3 derece, Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise 1 ila 2 derece daha yüksek gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yaz ne zaman bitiyor, havalar ne zaman serinleyecek? Meteorolojiden Ağustos-Eylül ayı tahminleri

Ekim ayına ilişkin tahminlerde de Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması beklenirken, Trakya'nın batısı, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batısı ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda sıcaklıkların normallerin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların 1 ila 2 derece daha yüksek olması bekleniyor.

Yaz ne zaman bitiyor, havalar ne zaman serinleyecek? Meteorolojiden Ağustos-Eylül ayı tahminleri

Kasım ayı tahminlerinde de Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların normaller civarında olması, Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batısı ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda ise normallerin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Türkiye'nin diğer kesimlerinde sıcaklıkların 1 ila 2 derece yüksek olması öngörülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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