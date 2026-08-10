İzmir’de eski DGM binalarının “ranta çevrileceği” iddiasında bulunan ve AK Parti Milletvekili Eyyüp Kadir İnan için “İşi bu takip ediyor” iddiasında bulunan Özgür Özel’e cevap geldi. İnan “Binalar kütüphane oluyor. Neyi takip ettiğimizi gel de gör” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’de bulunan eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) binalarının kütüphaneye dönüştürüleceğini bildirdi.

Projenin her aşamasını yakından takip ettiklerini kaydeden İnan “Tarihî DGM binaları, İzmirli gençler için devasa bir kütüphane oluyor. Şehrin kalbinde yükselen bu kütüphaneyi adım adım, büyük bir kararlılıkla takip ettik ve başardık.

İnan'dan Özgür Özel'e: Neyi takip ettiğimizi gel de gör

Tarihî DGM binalarının dönüşümüyle İzmir’in merkezinde gençlerin ders çalışabileceği, okuyabileceği ve vakit geçirebileceği kapsamlı bir kütüphane şehre kazandırılmış olacak” değerlendirmesinde bulundu.

İnan'dan Özgür Özel'e: Neyi takip ettiğimizi gel de gör

İnan, tarihî yapıların kütüphaneye dönüştürülmesine verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik “Bu takip ediyor işi” açıklamasına da değinen İnan “Bizi hedef alan Sayın Özgür Özel’e en net cevabımız işte bu eserdir. Neyi takip ettiğimizi merak edenler dönüp bu eserlere iyi baksın” açıklamasını yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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