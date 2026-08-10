Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini bugün Genel Kurul’da görüşülecek. İyi Parti hariç bütün grupların mutabakatıyla kabul edilmesi beklenen tarihî düzenleme, 40 yıllık terör belasını bitirerek ülkede iç güvenliği pekiştirecek. Ayrıca Irak ve Suriye de istikrara kavuşacak.

HABER MERKEZİ/ANKARA- Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve Meclis Adalet Komisyonunda yaklaşık 18 saat süren mesai sonunda kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

İyi Partili vekillerin dışında herkesin evet oyuyla komisyondan geçen teklifin Genel Kurul'da da büyük bir mutabakatla kabul edilmesi bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek: Türkiye Yüzyılı için Meclis’te tarihî gün

GÜÇLÜ İÇ CEPHE

Teklifin kabul edilmesinin ardından Meclis tatile girecek. Genel Kurul’da dün de şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarını artıran kanun teklifi kabul edildi.

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Terörün tamamen son bulmasıyla ekonominin, demokrasinin, yatırım ortamının ve kalkınmanın daha güçlü olacağı belirtilirken, yoğun çatışmaların yaşandığı bir coğrafyada yer alan Türkiye’de iç cephenin daha da güçleneceği ifade ediliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek: Türkiye Yüzyılı için Meclis’te tarihî gün

TÜM BÖLGEYE HUZUR

Sürecin yalnızca Türkiye için değil bölge için de büyük önem taşıdığı, daha güçlü bir Türkiye’nin bölgesini de daha güçlü kılacağı belirtiliyor. Terörden arındırılmış bir Türkiye’nin komşuları Suriye ve Irak’ı da daha güvenli ve istikrarlı kılacağına, Orta Doğu’yu daha huzurlu hâle getireceğine dikkat çekiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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