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Eğitim

Öğrenci affı için 4 ay süre! Bu eğitim yılında öğrenimlerine başlayacaklar

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Öğrenci affı için 4 ay süre! Bu eğitim yılında öğrenimlerine başlayacaklar

Yükseköğretimde öğrenci affı düzenlemesi yürürlüğe girdi. Hak sahiplerinin 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları gerekiyor.

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Yükseköğretimde öğrenci affını da içeren 7592 sayılı Kanun, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle çeşitli sebeplerle üniversiteyle ilişiği kesilen veya kazandığı hâlde kayıt yaptıramayan öğrencilere, belirlenen istisnalar dışında yeniden öğrenime dönme hakkı tanındı. Hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri kapsayan düzenlemeden, kendi isteğiyle ilişiğini kesenler de faydalanabilecek. Hak sahiplerinin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvurmaları gerekiyor.

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Öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Düzenlemeyle yeniden öğrenci statüsü kazananlara, şartları karşılamaları hâlinde yatay geçiş ve açıköğretim programlarına geçiş imkânı da getirildi. Askerlik görevini yapanlar ise terhislerinden itibaren 2 ay içinde başvurabilecek.

Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu imal ve ticareti gibi bazı suçlardan mahkûm olanlar ile sahte belge ve terör örgütleriyle bağlantı sebebiyle ilişiği kesilenler kapsam dışında tutuldu. Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Millî Savunma Üniversitesi de düzenlemenin dışında bırakıldı.

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Ayrıca azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız veya alınmamış dersler için iki ek sınav hakkı verildi. Uygulamalı ve intörn eğitimlerini tamamlayamayanlara da tamamlama imkânı sağlandı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, düzenlemenin önemli bir fırsat olduğunu belirterek “Hiçbir gencimizin hayalinin yarım kalmasını istemiyoruz. Öğrencilerimizi yeniden üniversitelerimizde görmekten büyük mutluluk duyacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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