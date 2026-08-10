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Mekke İttifakı'nda hamleler peş peşe gelecek: Sahaya iniyorlar

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Mekke İttifakı'nda hamleler peş peşe gelecek: Sahaya iniyorlar

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma teknolojisinde güçlerini birleştirecek, askerî personel değişimi ile tecrübeleri birbirine aktaracak, ortak tatbikatlar ile “dosta güven düşmana gözdağı” verilecek. Erken uyarı mekanizması ile tehditler başlamadan önlenecek.

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Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Mekke İttifakı’yla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma ve güvenlik alanında yeni bir dönem başlayacak. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı önümüzdeki dönemde TBMM’nin onayının ardından askerî iş birliğini sahaya taşıyacak.

Üç ülke; asker değişimi, ortak tatbikatlar ve savunma sanayisinde ortak projelerle yeni bir güvenlik mimarisi oluştururken, istihbarat paylaşımı ve erken uyarı kapasitesinin güçlendirilmesiyle bölgesel tehditlere karşı ortak caydırıcılık amaçlanıyor.

Mekke İttifakı'nda hamleler peş peşe gelecek: Sahaya iniyorlar
Başlık ResmiMekke İttifakı'nda hamleler peş peşe gelecek: Sahaya iniyorlar

İş birliğinin ilk ayağını askerî personel değişimi oluşturacak. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gerçekleştirilecek personel değişimleriyle üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında tecrübe aktarımının artırılması hedefleniyor.

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Bu mekanizma sayesinde tarafların eğitim, operasyon ve askerî planlama alanlarındaki bilgi birikimlerinden daha fazla yararlanması; farklı orduların kabiliyetlerinin yakından tanınması ve uzun vadeli bir askeri iş birliği zemini oluşturulması öngörülüyor.

İslamabad, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Ortak Savunma Anlaşması sonrası üç ülkenin bayraklarıyla donatıldı
Başlık Resmiİslamabad, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Ortak Savunma Anlaşması sonrası üç ülkenin bayraklarıyla donatıldı

ORTAK HAREKET KABİLİYETİ

İkinci başlık ise ortak askeri tatbikatlar olacak. Üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında düzenlenecek tatbikatlarla farklı birliklerin birlikte hareket etme kabiliyetlerinin geliştirilmesi öngörülüyor. Tatbikatların, muhtemel kriz ve tehdit senaryolarında koordinasyonun hızlandırılmasına ve operasyonel uyumun artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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SANAYİDE ORTAK PROJELER

İttifakın üçüncü ayağında ise savunma sanayisi bulunuyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın sahip olduğu üretim, teknoloji ve AR-GE imkânlarının daha etkin şekilde bir araya getirilmesi planlanıyor.

Mekke İttifakı'nda hamleler peş peşe gelecek: Sahaya iniyorlar
Başlık ResmiMekke İttifakı'nda hamleler peş peşe gelecek: Sahaya iniyorlar
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Mekke İttifakı’nın güvenlik boyutunda istihbarat paylaşımı da önemli bir yer tutuyor. Üç ülke arasındaki bilgi akışının güçlendirilmesiyle bölgesel tehditlerin daha erken tespit edilmesi ve muhtemel saldırılara karşı hazırlık seviyesinin artırılması amaçlanıyor. Erken uyarı kapasitesinin geliştirilmesi, ittifakın caydırıcılık boyutunu da güçlendirecek başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

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