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Dünya

Suudi Arabistan’ın ardından Pakistan’da da aynı görüntü! Mekke Anlaşması sonrası sokaklara asıldı

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Suudi Arabistan’ın ardından Pakistan’da da aynı görüntü! Mekke Anlaşması sonrası sokaklara asıldı
Fotoğraf Başlığı Suudi Arabistan’ın ardından Pakistan’da da aynı görüntü! Mekke Anlaşması sonrası sokaklara asıldı

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte Suudi Arabistan’ın ardından Pakistan’ın başkenti İslamabad’da da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayrakları sokakları süsledi.

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Dün Suudi Arabistan'ın çeşitli kentlerindeki simge yapılar ve kuleler, üç ülke arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" vesilesiyle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatılmıştı.

KENTİN FARKLI NOKTALARINA ASILDI

Bugün ise benzer bir adım Pakistan'dan geldi. Başkent İslamabad'da çeşitli noktalara Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları asılırken, bazı bölgelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in portrelerinin yer aldığı afişler yerleştirildi.

Suudi Arabistan’ın ardından Pakistan’da da aynı görüntü! Mekke Anlaşması sonrası sokaklara asıldı
Başlık ResmiSuudi Arabistan’ın ardından Pakistan’da da aynı görüntü! Mekke Anlaşması sonrası sokaklara asıldı

⁠MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Mekke'de ülkeleri arasındaki "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

Suudi Arabistan’ın ardından Pakistan’da da aynı görüntü! Mekke Anlaşması sonrası sokaklara asıldı
Başlık ResmiSuudi Arabistan’ın ardından Pakistan’da da aynı görüntü! Mekke Anlaşması sonrası sokaklara asıldı

Anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor.

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor.

Suudi Arabistan’ın ardından Pakistan’da da aynı görüntü! Mekke Anlaşması sonrası sokaklara asıldı
Başlık ResmiSuudi Arabistan’ın ardından Pakistan’da da aynı görüntü! Mekke Anlaşması sonrası sokaklara asıldı

Anlaşmanın, üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir düzenleme niteliği bulunuyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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