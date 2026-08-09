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20 mağdur var! Antalya’da bayi skandalı! 1 milyondan fazla ödeme aldı ama ortada eşyalar yok

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20 mağdur var! Antalya’da bayi skandalı! 1 milyondan fazla ödeme aldı ama ortada eşyalar yok
Fotoğraf Başlığı 20 mağdur var! Antalya’da bayi skandalı! 1 milyondan fazla ödeme aldı ama ortada eşyalar yok

Antalya’da bir beyaz eşya bayisinin müşterilerinden taksit ödemeleri peşin alarak, ürünleri vermediği iddia edildi. 7 kişi, bayi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunurken, mağdur sayısının 20’i bulduğu belirtildi. Eşyalarını almak için bayiyi arayıp ulaşamayanlar yaşananları anlattı.

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Antalya'da yaşayan emekli astsubay Ozan Esen, taksitlerini önceden yatırdığı beyaz eşyalarını, anlaştığı bayiden alamadığını iddia ederek şikayetçi oldu.

“İFLAS ETTİĞİNİ ÖĞRENDİK”

Bayi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunan emekli astsubay, yaklaşık 1,5 yıl önce 140 bin lira değerinde beyaz eşya satın aldığını belirterek şöyle konuştu:

Bize ürünlerin depoda bekletileceği söylendi. Yaklaşık 2 ay önce beyaz eşyalarımı almak istediğimde bayinin iflas ettiğini öğrendik. Muhatap bulamıyoruz. Ürünlerin güncel değeri 220-230 bin lira arasında.

20 mağdur var! Antalya’da bayi skandalı! 1 milyondan fazla ödeme aldı ama ortada eşyalar yok
Başlık Resmi20 mağdur var! Antalya’da bayi skandalı! 1 milyondan fazla ödeme aldı ama ortada eşyalar yok

138 BİN LİRA ÖDEMİŞ

Bayiden eşyalarını teslim alamayanların sayısının 20 kişi olduğu belirtilirken, 138 bin lira ödediğini belirten Tunahan Savran ise “Evlilik öncesinde ödemelerimi tamamlamak istedim. Daha sonra ürünleri almak için bayiye gittim ancak bayinin kapandığını öğrendim” dedi.

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20 MAĞDUR, 1 MİLYONDAN FAZLA ÖDEME

Kendisine ulaşan 7 kişi için hukuk mücadelesi başlattıklarını ifade eden Avukat Sena Çokçevik, yaklaşık 20 kişinin mağdur edildiğini anlattı. Çokçevik, söz konusu bayiye 7 müvekkilinin toplam 1 milyon 102 bin 700 lira ödeme yaptığını ifade etti. Çokçevik, "İlgili firma yetkilileri hakkında şikayetçi olduk. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

20 mağdur var! Antalya’da bayi skandalı! 1 milyondan fazla ödeme aldı ama ortada eşyalar yok
Başlık Resmi20 mağdur var! Antalya’da bayi skandalı! 1 milyondan fazla ödeme aldı ama ortada eşyalar yok
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Antalya
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