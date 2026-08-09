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1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme süreci devam ediyor!

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1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme süreci devam ediyor!
Fotoğraf Başlığı 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS yerleştirme sürecinde gözler 1. nakil sonuçlarına çevrildi. 2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında ilk yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir okula yerleşen ya da tercih ettiği okulda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler için nakil dönemi başladı. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alındı. Şimdi ise adaylar ''1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabına odaklandı.

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Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler şimdi 1. nakil sonuçları için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanma tarihi duyuruldu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yerleştirme sürecinin ikinci aşamasına geçilecek. Peki, 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme süreci devam ediyor!
Başlık Resmi1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme süreci devam ediyor!

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından 1. nakil sonuçları 10 Ağustos Pazartesi günü ilan edilecek.

1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme süreci devam ediyor!
Başlık Resmi1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme süreci devam ediyor!

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Birinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta açıklanmasının ardından ikinci nakil tercih süreci başlayacak. 2. nakil başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

İkinci nakil kapsamında yapılan tercihlerin sonuçları ise 14 Ağustos 2026 Cuma günü açıklanacak.

1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme süreci devam ediyor!
Başlık Resmi1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme süreci devam ediyor!

LGS'DE HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

İlk iki nakil döneminin tamamlanmasının ardından da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında, boş kalan kontenjanlara yerleştirme amacıyla il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapılabilecek.

Boş kontenjanlar doğrultusunda yapılacak değerlendirmelerin ardından öğrencilerin uygun okullara yerleştirilmesi sağlanacak.

1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme süreci devam ediyor!
Başlık Resmi1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme süreci devam ediyor!

LGS YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Lise yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları da başlayacak. Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında kabul edecek.

Yatılılık kapsamında yapılan başvuruların sonuçları ise 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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