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Eğitim

LGS’de başarılı öğrenciler 81 ile dağıldı! Adayların %93’ü tercihine yerleşti

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LGS’de başarılı öğrenciler 81 ile dağıldı! Adayların %93’ü tercihine yerleşti

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıklandı. 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında 1 milyon 29 bin 595 öğrenci, merkezî sınav ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulundu. İlk yerleştirme sonucunda öğrencilerin yüzde 93,56’sı tercihleri doğrultusunda bir okula kabul edildi.

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Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473’ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,76 oldu. Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89,84’ü ilk beş tercihinden birine hak kazandı.

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Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihindeki okula kabul edilirken, öğrencilerin yüzde 94,53’ü ise ilk üç tercihinden biri için eğitim hakkı kazandı.

ÜST BAŞARI DİLİMİNDEKİ ÖĞRENCİLER 81 İLE YAYILDI

2026 yılı merkezî sınav sonuçlarına göre yüzde 5’lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilindeki bir okula kabul edilme oranı yüzde 89,06, tüm öğrencilerin ise kendi illerindeki okullara kabul edilme oranı yüzde 92,93 olarak gerçekleşti. Yüzde 5’lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, yüzde 10’luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula kabul edildi.
Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yönelik yerleştirmeye esas nakil işlemleri, iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.

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