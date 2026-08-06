Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 66 yılın en yoğun yağışlarının berekete dönüştüğünü belirterek, bitkisel üretimde 140 milyon tonu aşarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretim, hayvancılık projeleri ve orman yangınlarıyla mücadele konularında önemli açıklamalarda bulundu. Bereketli geçen sezonun rekolteye doğrudan yansıdığını belirten Yumaklı, tarım ekonomisinde tarihî zirvelerin görüleceği bir döneme girildiğini vurguladı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Artan sıcaklıkta bile hasat sürüyor! Bidonu 900 TL

ÜRETİCİDE YÜZLER GÜLÜYOR

Türkiye’nin bu yıl son 66 yılın en fazla yağışını aldığını ve bunun tarımsal hasılada büyük bir sıçrama oluşturduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, bitkisel üretimde tarihî bir zirve beklediklerini kaydetti. Yumaklı “Bitkisel üretimde 140 milyon tonun üzerinde bir rekolte bekleniyor. Bu rakam, cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçecek. Hububat tarafında ise 23 milyon tonun üzerinde rekolte tahmini yapılıyor. TMO bugüne kadar 10,5 milyon ton ürün alımı gerçekleştirerek çiftçinin hesabına 87 milyar lira aktardı ve ödemeler hız kesmeden devam ediyor. 2023 yılında 11,7 milyon ton hububat alımıyla rekor kıran TMO’nun, bu yıl bu rakamı da aşması öngörülüyor” dedi.

Hasat rekoru! Tarımda cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimi bekleniyor

Yaklaşan fındık hasat sezonu öncesi hazırlıkların da tamamlandığını belirten Yumaklı, alım fiyatının üreticinin beklentileri ve piyasa şartları gözetilerek kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

HAYVANLARA ELEKTRONİK KÜPE

Tarım ekonomisini dönüştürecek bir diğer önemli gelişme ise hayvancılık alanında yaşanıyor. Bakan Yumaklı, Türkiye’de bir ilke imza atılarak elektronik küpe uygulamasına geçileceğini duyurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortaklaşa geliştirilen yerli ve millî elektronik küpelerin ilk teslimatı yarın Kars’ta yapılacak ve uygulama kademeli olarak bütün Türkiye’ye yayılacak.

TEDBİRLER ETKİLİ OLDU

Bakan Yumaklı, ekonomiyi ve ekosistemi tehdit eden orman yangınları konusunda da veriler paylaştı. Alınan tedbirler ve hava şartlarının etkisiyle yangın sayılarında ciddi düşüş yaşandığını belirten Yumaklı, orman teşkilatının donanımına dikkati çekti. Geçen yılın aynı döneminde (1 Ocak-4 Ağustos 2025) 1970 olan yangın sayısı, bu yıl 1170’ye geriledi. Müdahaleler 28 uçak ve 119 helikopter ile havadan desteklenirken, ormanlar 14 İHA ve 184’ü akıllı olmak üzere toplam 776 kule ile aralıksız izleniyor.

600 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK

Yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, vatandaşları 31 Ekim’e kadar teyakkuzda olmaya çağırdı. Yanan alanların imara açıldığı yönündeki dezenformasyonlara da net bir dille cevap veren Bakan Yumaklı, yanan bir orman alanının bir sonraki yılın sonuna kadar tohum ve fidanla buluşturulduğunu, bu yıl 600 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası