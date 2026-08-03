Türkiye'nin önemli vişne üretim merkezlerinden Sultandağı-Akşehir havzasında hasat başladı. Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle azalan sanayi stokları talebi artırırken, pazarlık vişnenin kilogram fiyatı 80 liradan açıldı. Üreticiler ise sezon içinde fiyatın 100 liraya çıkmasını bekliyor.

Türkiye'nin en önemli vişne üretim bölgelerinden Sultandağı-Akşehir havzasında hasat sezonu başladı. Bu yıl pazarlık vişnesinin kilogram fiyatı 80 liradan alıcı bulurken, üreticiler artan talep nedeniyle fiyatların daha da yükseleceğini düşünüyor.

TÜİK'in bitkisel üretim tahminlerine göre, Türkiye'de yıllık yaklaşık 200 bin ton seviyesinde gerçekleşen vişne üretiminin bu yıl da benzer düzeyde olması bekleniyor.

Sultandağı ve Akşehir'i kapsayan havzada ise yaklaşık 28 bin ton vişne rekoltesi hedefleniyor. Bunun 15 bin tonunun Afyonkarahisar'ın Sultandağı, 13 bin tonunun ise Konya'nın Akşehir ilçesinde üretilmesi öngörülüyor.

Hasat başladı, talep yoğun! Fiyatlar 80 liradan açıldı, hedef 100 lira

ZİRAİ DON TALEBİ ARTIRDI

Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle reçel, meyve suyu, dondurulmuş gıda ve pastacılık sektöründe kullanılan vişne stoklarının azalması, bu sezon ürüne olan talebi artırdı.

Bölgede şokluk ve sanayilik vişnenin kilogramı 60 liradan, pazarlık vişnesi ise 80 liradan alıcı bulmaya başladı.

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"100 LİRAYA ÇIKABİLİR"

Sultandağı ve Akşehir'de yetişen vişne, yüksek aroması ve lezzeti nedeniyle meyve suyu üreticileri başta olmak üzere gıda sanayisinin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

Kütahya'da hasadın sonuna yaklaşılmasına rağmen sanayicilerin yeterli ürüne ulaşamadığı belirtilirken, bölgedeki üretici ve tüccarlar artan talep sayesinde vişne fiyatının sezon içinde 100 liraya kadar yükselebileceğini ifade ediyor.

Sultandağı'nın Yeşilçiftlik beldesinde üretim yapan çiftçi Mustafa Akpınar ise kiraz sezonunda bekledikleri kazancı elde edemediklerini belirterek, "Kirazda zararına ya da başa baş çalıştık. Vişne fiyatları güzel başladı. İnşallah bu sezon vişneden kazanacağız. 80 lira iyi bir fiyat" dedi.

Hasat başladı, talep yoğun! Fiyatlar 80 liradan açıldı, hedef 100 lira

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