Anadolu Ajansı
Tahir Sarıkaya gözaltına alındı!
Gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda Sarıkaya, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
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