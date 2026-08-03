Danimarka'da zorunlu askerlik sisteminde kapsamlı değişiklik yürürlüğe girdi. Daha önce 4 ay olan zorunlu askerlik süresi 11 aya yükseltilirken, ilk grup bugün göreve başladı. Yeni sistemde askerler, temel eğitimin ardından operasyonel görevlerde de yer alacak.

Danimarka'da zorunlu askerlik sistemini değiştiren yeni uygulama resmen başladı. Daha önce 4 ay olan zorunlu askerlik süresi 11 aya çıkarılırken, yeni sistem kapsamındaki ilk grup askerlik hizmetine başladı.

Danimarka basınında yer alan haberlere göre, yeni uygulamayla birlikte ilk etapta 1600 genç 11 aylık askerlik hizmeti yapacak.

Yeni sistemde askerler, temel eğitimlerini tamamladıktan sonra 6 ay boyunca ordunun operasyonel görevlerinde aktif olarak görev alacak. Böylece askerlerin yalnızca temel eğitim alması değil, sahadaki görevler için de hazır hale gelmesi amaçlanıyor.

"ÜLKEMİ SAVUNMAYA HAZIRIM"

Aalborg kentindeki kışlada askerliğe başlayan 20 yaşındaki Joy Berg, yeni üniformasını giymek için heyecanlı olduğunu belirterek, operasyonel görev almaya hazır olduğunu söyledi.

11 aylık hizmet süresinin kendisine hem orduyu daha yakından tanıma hem de güçlü arkadaşlıklar kurma fırsatı sunacağını ifade eden Berg, ülkesini savunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Berg, "Ülken için savaşa gitmeye hazır mısın?" sorusuna ise esprili bir cevap vererek, "Evet, zaten burada olma sebebimiz bu. Ama annem sorarsa hayır" dedi.

"ARTAN SAVAŞ RİSKİ ETKİLİ OLDU"

Aalborg Üniversitesi'nde Avrupa güvenliği ve savunma politikaları alanında görev yapan Jeppe Plenge Trautner ise yeni sistem sayesinde artık yalnızca bireysel askerlerin değil, kısa sürede cepheye sevk edilebilecek askeri birliklerin yetiştirileceğini söyledi.

Trautner, uygulamanın Kuzey Avrupa'da artan güvenlik endişeleri ve savaş riski nedeniyle hayata geçirilmesinin üzücü olduğunu ifade etti.

Yeni düzenlemeyle birlikte, 18 yaşına giren tüm gençler cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin askerlik sürecine ilişkin bilgilendirme ve uygunluk değerlendirmesinin yapıldığı "Savunma Günü" programına davet edilecek.

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