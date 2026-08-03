Anadolu Ajansı
Arda Turan'ın Shakhtar'ından gol resitali: Maçta 6 gol!
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı son şampiyon Shakhtar Donetsk, Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudrivka galibiyetiyle başladı.
Ukrayna Ligi'nin son şampiyonu Shakhtar Donetsk, yeni sezonun ilk haftasında Arena Lviv'de Kudrivka ile karşılaştı.
SHAKHTAR'TAN FARKLI ZAFER
Alisson ve Artur Dumanyuk'un karşılıklı golleriyle ilk yarısı 1-1 berabere tamamlanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, Kaua Elias Nogueira (3) ve Luca Meirelles'in ikinci yarıda kaydettiği gollerle 5-1 kazandı.
Shakhtar Donetsk, bu galibiyetin ardından averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR