Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınında vaka sayısı 3.748’e, ölenlerin sayısı ise 1.657’ye ulaştı. Beş eyalette etkisini sürdüren salgına, henüz onaylanmış tedavisi ve aşısı bulunmayan nadir Bundibugyo varyantının yol açtığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre salgın, Haut-Uele, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tshopo eyaletlerinde etkisini sürdürüyor.

VAKALAR ARTTI, ÖLÜ SAYISI 1.600'Ü AŞTI

Salgının başlangıcından bu yana 3.748 doğrulanmış vaka kaydedilirken, 1.657 kişi hayatını kaybetti. Salgında ölüm oranının yüzde 44, temaslı takip oranının ise yüzde 80,1 olarak güncellendiği bildirildi.

AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLMÜNE NEDEN OLDU

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabasında ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir Ebola varyantı "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

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