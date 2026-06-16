Ölümcül Ebola virüsü için yeni alarm! Ölü sayısı 180'i aştı: İlk savunma hattı çöktü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (KDC) yayılan Bundibugyo Ebola salgını günden güne büyürken, yardım kuruluşu Oxfam, temiz su ve sanitasyon altyapısındaki çöküş nedeniyle gerçek vaka sayısının resmi rakamların çok üzerinde olabileceğini belirterek, salgında "ilk savunma hattının" çöktüğü uyarısında bulundu.
- Salgın, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından bu virüs türüyle ilgili şimdiye kadar kaydedilen en büyük salgın olarak doğrulanmıştır.
- Oxfam, temiz suya erişimin azalması, hijyen şartlarının kötüleşmesi ve temas takibindeki düşüş nedeniyle gerçek vaka sayısının açıklanan rakamların çok üzerinde olabileceği uyarısında bulunmuştur.
- Salgının etkili olduğu Ituri eyaletindeki sağlık merkezlerinin yalnızca beşte biri yeterli temiz suya ulaşabilmektedir.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın 13 Haziran verilerine göre ülkede 781 doğrulanmış Ebola vakası ve 181 ölüm kaydedilmiştir.
- Temas takibi oranının %43'e düşmesi, 2018-2020 dönemi salgınının ilk dönemindeki %79 seviyesinin oldukça altında kalması endişeleri artırmaktadır.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde devam eden Bundibugyo Ebola salgını, ülkenin karşı karşıya olduğu en ciddi sağlık krizlerinden biri haline geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), salgının bu virüs türüyle ilgili şimdiye kadar kaydedilen en büyük salgın olduğunu doğruladı.
AÇIKLANAN RAKAMLARIN ÇOK ÜZERİNDE OLABİLİR
Ancak Oxfam, temiz suya erişimin azalması, hijyen şartlarının kötüleşmesi ve temas takibindeki düşüş nedeniyle gerçek vaka sayısının açıklanan rakamların çok üzerinde olabileceği uyarısında bulundu.
TEMİZ SUYA ERİŞİM YOK
Oxfam’ın saha çalışmalarına göre, salgının etkili olduğu Ituri eyaletindeki sağlık merkezlerinin yalnızca beşte biri yeterli temiz suya ulaşabiliyor. Yaklaşık 140 bin kişinin yaşadığı Mongbwalo kasabasında ise halkın sadece yüzde 20’si temiz su kullanabilirken, yüzde 25’i temel sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişebiliyor.
"İLK SAVUNMA HATTI ÇÖKTÜ"
Oxfam Ituri saha müdahale koordinatörü Manel Rebordosa, salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan su ve hijyen sistemlerinin çöktüğünü belirterek, “Halk sağlığı krizlerinde ilk savunma hattı olan su maalesef mevcut değil” dedi. Bölgede çalışan madencilerin tuvalet ve el yıkama imkanlarının olmaması da virüsün topluluklar arasında daha hızlı yayılma riskini artırıyor.
VAKALAR GÜNDEN GÜNE ARTIYOR
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın 13 Haziran verilerine göre ülkede 781 doğrulanmış Ebola vakası ve 181 ölüm kaydedildi. Ancak Bundibugyo türüne karşı onaylı bir aşının bulunmaması, salgınla mücadelede hijyen önlemlerini daha da önemli hale getiriyor.
Temas takibi oranının yüzde 43’e düşmesi de endişeleri artırıyor. Bu oran, 2018-2020 yılları arasındaki Ebola salgınının ilk dönemindeki yüzde 79 seviyesinin oldukça altında kaldı.