Çin’de bir akvaryumun ziyaretçilere sunduğu su altı deneyimi faciayla sonuçlandı. Dev bir kum kaplan köpekbalığı, tankın içine giren turiste saldırarak başı ve yüzünden yaraladı. Köpek balığının yedi yerinden ısırdığı adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Çin’in Changsha kentindeki Xiangjiang Ocean Kingdom akvaryumunda yaşanan köpekbalığı saldırısı, büyük yankı uyandırdı. Akvaryumun ziyaretçilere balıklarla birlikte yüzme imkânı sunduğu “Mavi Delik Macerası” etkinliği sırasında, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir kum kaplan köpekbalığı tankın içine giren bir turiste saldırdı.

BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE HEDEF OLDU

15 Mayıs’ta meydana gelen olayda, soyadı Bao ismiyle tanıtılan turist, kafes benzeri düzenekle tankın içine indirildikten yalnızca birkaç saniye sonra köpekbalığının hedefi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, dev hayvanın aniden Bao’ya yönelerek başı ve yüzünü ısırdığı görüldü.

Su altı macerası kabusa döndü! Köpek balığının hedefi oldu, yüzü parçalandı

TALİHSİZ ADAM AĞIR YARALANDI

Saldırı sonucu Bao’nun baş ve yüz bölgesinde yaklaşık 2 santimetre derinliğinde yedi ayrı ısırık izi oluştu. Ağır yaralanan turist, akvaryum çalışanlarının müdahalesiyle tanktan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

KÖPEK BALIĞINI PROGRAMDAN ÇIKARMIŞLAR

Olayın ardından akvaryum yönetimi, saldırıyı gerçekleştiren köpekbalığının söz konusu deneyim programından çıkarıldığını açıkladı.

Ancak Bao ile işletme arasındaki tazminat görüşmeleri devam ederken, akvaryumun tedavi masraflarını karşıladığı, ancak yaralanmalar için yaklaşık 20 bin Çin yuanı (yaklaşık 137 bin TL) tazminat teklif ettiği öğrenildi.

Su altı macerası kabusa döndü! Köpek balığının hedefi oldu, yüzü parçalandı

Yaşadığı travma nedeniyle uzun süre çalışamadığını belirten Bao, teklif edilen miktarın kaybettiği gelirini dahi karşılamadığını savundu.

Olay sonrası akvaryumun ziyaretçilerin köpekbalıklarıyla aynı tankta yüzmesine izin verip vermediği ise netlik kazanmadı. Yaşanan saldırı, benzer su altı deneyimlerinin güvenliği konusunda tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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