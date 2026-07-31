Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu yolsuzluktan gözaltına alındı. Yolsuzluk batağına saplanan CHP’li belediyelere operasyon sürüyor. Son adres Ankara Etimesgut oldu. Erdal Beşikçioğlu yönetiminin borçsuz devraldıkları belediyeyi haraçhaneye çevirdiği belirlendi. Gözaltına alınan 55 kişi arasında başkan yardımcıları da yer aldı.

Göreve geldiğinde selefinden borçsuz ve temiz bir belediye devraldıklarını belirterek “Sizin paranızı çarçur etmeden en güzel biçimde çalışacağız” sözleriyle göreve başlayan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği belediyeye, iki yıl üç ay sonra yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

BEHZAT Ç.ye rüşvet baskını! Temiz belediye sözü 2 yılda çöktü

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında dokuz şehirde gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 56 konut, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemi yapıldı.

BEHZAT Ç.ye rüşvet baskını! Temiz belediye sözü 2 yılda çöktü

Soruşturma dosyasına Sayıştay raporları, MASAK incelemeleri, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları ile ses ve görüntü kayıtları delil olarak girdi. Dosyada, imar ve ruhsat işlemleri ile bazı ihalelerde usulsüzlük, rüşvet ve irtikâp iddiaları araştırılıyor.

BEHZAT Ç.ye rüşvet baskını! Temiz belediye sözü 2 yılda çöktü

12 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Edinilen bilgilere göre, altı ayrı Sayıştay raporunda bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve sahte belge düzenlendiğine dair tespitler yer aldı. Raporlarda, 2026 yılında yaklaşık 814,5 milyon TL ve 760,6 milyon TL tutarındaki iki ihale incelemeye alınırken, 2025 tarihli bir raporda ise yaklaşık 12 milyon TL kamu zararı tespit edildi. Soruşturma dâhilinde tutuklu bulunan belediye çalışanı S.K.’nin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde, bazı ihalelerin belirli firmalara “adrese teslim” şekilde verildiği öne sürüldü. Savcılığın bu beyanları Sayıştay raporları, ihale dosyaları, ödeme belgeleri ve şirket bağlantılarıyla karşılaştırdığı belirtildi.

BEHZAT Ç.ye rüşvet baskını! Temiz belediye sözü 2 yılda çöktü

BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

MASAK incelemelerinde ise bazı şüpheliler ile belediyede işi bulunan kişiler arasında para transferleri tespit edildiği bildirildi. Dosyada, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’na ait olduğu belirtilen Fado Cafe-Nefes Restoranı üzerinden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’na iki işlemle toplam 975 bin TL aktarıldığı yönündeki tespitlere yer verildi. Savcılık, bu transferlerin kaynağı ve belediye işlemleriyle bağlantısını araştırıyor.

BEHZAT Ç.ye rüşvet baskını! Temiz belediye sözü 2 yılda çöktü

SES KAYDI İNCELENİYOR

Müşteki ifadelerinde ise bazı inşaat projelerinde iskân ve ruhsat işlemleri karşılığında para talep edildiği iddiaları yer aldı. Bir müteahhit, iskân işlemleri için kendisinden önce 2 milyon TL istendiğini, daha sonra 1 milyon TL ödeme yaptığını öne sürdü. Bir AVM’de konser düzenlemek isteyen başka bir müşteki ise belediye görevlilerinin para ve stant talep ettiğini iddia etti. Bu iddiaları desteklediği değerlendirilen bir ses kaydının incelemesi sürüyor.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

Dosyaya, ruhsat işlemlerinde rüşvet talep edildiğine dair CİMER başvuruları da eklendi. Başvurularda bazı projelerde ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığında tamamlandığı iddia edilirken, bir başka müşteki de otopark işletme hakkı vaadiyle para vermeye zorlandığını öne sürdü. Bu iddia, “icbar suretiyle irtikâp” kapsamında değerlendiriliyor. HTS analizlerinde ise şüpheliler arasında yoğun telefon trafiği bulunduğu, bazı belediye görevlileri ile belediyede işlem yapan müteahhitler arasında sık iletişim tespit edildiği bildirildi. Savcılığın, telefon kayıtlarını ihale süreçleri, ruhsat işlemleri ve para transferleriyle karşılaştırarak soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası