Şile Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. CHP'li Şile Belediyesi'ne bu sabah 3. dalga operasyon düzenlendi.

"Usulsüzlük ve rüşvet" operasyonu kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz 2025'te "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı.

Gelişmelerin ardından belediyeye bir operasyon daha düzenlemiş çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

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