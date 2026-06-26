A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'yi mağlup ettiğimiz maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından konuştu.

"ONURUMUZ İÇİN OYNADIK, GALİBİYET ÖNEMLİYDİ"

Duygusal bir maç olduğunu söyleyen Montella, "Tabii ki şunu söylemem lazım; 90+8'de Kaan'ın ve hepimizin sevinci; bir haftadır nasıl hazırlandığımızı gösteriyor. Bu takım bunu hak etmedi! Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaştı, ben de... Onurumuz için oynadık, galibiyet önemliydi. Başardık ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA BAZEN OLMUYOR"

Kadro tercihi hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Kimi çağırdıysak; hepsi ilk 11 oyuncusu! Birinci dakikada gol yedik, ne yaptığımızı bilen bir takım olmasaydık, bu maçı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdik. İlk iki maçta da bu ruhu gösterdik ama futbolda bazen olmuyor!" dedi.

"BU KADAR SPESİFİK SALDIRILARI HAK ETMEDİK"

Eleştirilere de değinen Montella, "Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi! Tekrar ayağa kalkma günü..." diye konuştu.

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