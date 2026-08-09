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Tuzla'da mağduriyetin sebebi İBB! "Rakamlar gerçeği yansıtmıyor"

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Tuzla'da mağduriyetin sebebi İBB!

Tuzla’daki emsal transferlerine ilişkin 40 milyar liralık 'imar rantı' iddiasına teknik kaynaklardan itiraz geldi. Uzmanlar, kamuoyunda dile getirilen fazla emsal ve rant hesabının teknik açıdan gerçeği yansıtmadığını savundu.

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Tuzla’da emsal transferleri üzerinden başlayan ve 40 milyar liralık “imar rantı” iddiasıyla gündeme gelen tartışma sürüyor. Yeni Parti kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Belediye Başkanı Şadi Yazıcı döneminde aynı emsal haklarının birden fazla projede kullanıldığını öne sürdü. Yazıcı suçlamaları reddederken, AK Parti’ye katılan Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl yaklaşık 50 bin vatandaşın tapu ve iskân sorunu yaşadığını belirtti.

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"TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"

Uzman kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre ise kamuoyunda dile getirilen rakamlar uygulamanın teknik boyutuyla örtüşmüyor. Belediyeye yaklaşık 380 bin metrekare kamusal donatı alanı kazandırıldığı, farklı emsal katsayılarıyla yaklaşık 400 bin metrekarelik inşaat hakkı oluştuğu belirtildi. Bu nedenle İBB’nin gündeme getirdiği 520 bin metrekarelik fazla emsal iddiasının teknik olarak mümkün olmadığı belirtildi.

Aynı değerlendirmede, 40 milyar liralık rant hesabının emlak rayiç bedelleri üzerinden yapılan teorik bir hesap olduğu, transfer hakkının ekonomik değeriyle rayiç bedelin aynı olmadığı ifade edildi. Yetkili, imar düzenlemelerinin uygulanmamasının ruhsat, tapu ve kat irtifakı süreçlerini uzattığını belirterek, usulsüzlük varsa verilen ruhsatların neden iptal edilmediğini sordu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: HABER MERKEZİ
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