'Terörsüz Türkiye' son düzlükte! İyi Parti dışındaki tüm partiler teklife destek verdi

Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 18 saat süren çalışmanın ardından komisyondan geçti. Yarın Genel Kurul’da görüşülecek düzenlemenin 400’den fazla oyla yasalaşması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve 12 maddeden oluşan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Meclis Adalet Komisyonunda yaklaşık 18 saat süren mesai sonunda kabul edildi. Teklifin yarın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi ve yasalaştırılması hedefleniyor.

Komisyondaki görüşmeler, önceki gün 15.30’da başladı. Teklifin geneli üzerinde tüm partiler görüşlerini açıkladıktan sonra dün sabaha karşı 05.00 civarında maddelerine geçildi. Maddeler üzerinde İyi Parti dışında söz alan olmayınca görüşmeler hızlı ilerledi ve teklif kısa süre içinde kabul edildi. Komisyondaki görüşmelerde, İyi Parti sözcülerinin konuşmaları sırasında zaman zaman sert tartışmalar ve gerginlik yaşandı. Komisyonun görüşmelerinde 164 sayfa tutanak tutuldu. Teklifin oylamalarında İyi Parti dışındaki tüm partiler ‘Kabul’ oyu kullandı.

BAŞVURU, TEYİTTEN SONRA

Teklif, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiilî varlığına son verdiğinin ve her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve teyidinden sonra örgüt üyelerine ceza ertelemelerinden yararlanmaları için altı aylık başvuru süresi getiriyor. Bunun için Millî Güvenlik Kurulunun, örgütle ilgili teyit ve tespit kararının Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Kararın yayınlanmasından sonra resen bir ceza erteleme kararı alınmayacak, örgüt üyelerinin bizzat başvuru yapması gerekecek. Örgüt elebaşı Öcalan dâhil, örgütün üst düzey yöneticileri ve bin civarındaki örgüt üyesinin ceza ertelemelerinden yararlanamayacakları hükme bağlanıyor. Teklifle ayrıca süreçte görev alanlara da hukuki güvence getirilirken, sürecin takibi için Cumhurbaşkanlığında ve Meclis’te iki ayrı kurul oluşturulması öngörülüyor.

400’DEN FAZLA OY BEKLENTİSİ

Öte yandan; teklifin Meclis Genel Kurulu’nda da büyük bir mutabakatla kabul edilmesi bekleniyor. Teklife desteğini açıklayan partilerin oylamalara tam kadro katılması ve ‘evet’ oyu kullanmaları hâlinde, son dönemlerde Meclis’ten geçirilen düzenlemeler arasında en fazla kabul oyu alan yasa özelliğini taşıyacak. AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin firesiz oylamaya katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni Parti ve CHP ise milletvekillerini serbest bırakacak. Yeni Yol grubu Hüda-Par ve bazı bağımsız milletvekillerinin de destek vermesi ile birlikte Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin 400’ün üzerinde bir oyla kabul edilebileceği belirtiliyor.

“TARİHE NOT DÜŞTÜK”

Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, kanun teklifinin 360’tan fazla milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunulmuş olmasının güçlü siyasi sahiplenmenin ve geniş mutabakatın en somut göstergelerinden biri olduğunu hatırlattı. Yüksel “Farklı siyasi anlayışlara mensup milletvekillerimiz bu önemli meseleyi de sorumluluktan kaçmamış, ülkemizin geleceği için ellerini taşın altına koymuşlardır. Bu siyasi sahiplenme toplumsal rızanın güçlenmesiyle birlikte yeni bir toplumsal mutabakat zemininin oluşmasına katkı sağlamıştır. Bugün tarihe not düşülecek nitelikte bir komisyon görüşmesini tamamladık. Milletimizin kırk yılı aşkın süredir taşıdığı ağır bir yükü geride bırakma yolunda çok önemli bir eşiği birlikte aştık” dedi.

“KİLİDİN İLK AŞAMASI”

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, millî dayanışma, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine katkı sağlayacak, Türkiye’de artık silahların susup, çok güçlü bir Türkiye’nin kapılarını açan önemli bir kilidin ilk aşamasının gerçekleştirildiğini hatırlattı. Gül, 367 imzayla verilen bir kanun teklifinin bir anayasa teklifinden daha güçlü bir şekilde Meclis’e geldiğini söyledi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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