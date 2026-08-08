FETÖ'cü Burkay Karatepe işaret etmişti! Dev ekip bölgeyi didik didik aradı, sonuç belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimine katıldığı gerekçesiyle 10 yıldır kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz günlerde yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde yapılan aramalardan sonuç çıkmadı. Ekipler, 155 personel, 23 dedektör ve 3 köpekle yürüttüğü çalışmalarda silah ve mühimmata rastlayamadı.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi Burkay Karatepe, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla yakalanan Karatepe, 5 Ağustos'ta sevk edildiği Muğla'da tutuklandı.

FETÖcü Burkay Karatepe işaret etmişti! Dev ekip bölgeyi didik didik aradı, sonuç belli oldu

İŞARET ETTİĞİ BÖLGELER ARANDI

Soruşturma kapsamında Karatepe'nin ifadeleri doğrultusunda, suikast girişiminin ardından kullandığı kaçış güzergahında ve yaşam malzemesi temin ettiği Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde yer gösterme işlemi gerçekleştirildi.

Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Cumhuriyet savcısının nezaretinde yapılan çalışmalarda, Karatepe'nin gömdüğünü belirttiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunması için bölgede kapsamlı arama yapıldı.

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SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

Çalışmalara emniyet özel harekat timleri ile jandarma komando personelinden oluşan 155 kişilik ekip katıldı. Aramalarda ayrıca 23 dedektör ve operatörü ile 3 köpek kullanıldı.

Ancak ekiplerin yaptığı aramalarda silah ve mühimmata ulaşılamadı. Bölgede yalnızca gömülü halde biri dolu, diğeri boş iki konserve kutusu bulundu.

Kutular üzerinde yapılan incelemede, üretim tarihlerinin 2015, son kullanma tarihlerinin ise 2023 olduğu belirlendi. Konserve kutuları dışında aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

FETÖcü Burkay Karatepe işaret etmişti! Dev ekip bölgeyi didik didik aradı, sonuç belli oldu

DNA İNCELEMESİ DE SÜRÜYOR

Öte yandan soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016'dan bu yana gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen silahlarla Karatepe arasında bağlantı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla da çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırması ve eşleştirmesi yapılıyor.

Yer gösterme sırasında Karatepe’nin işaret ettiği bölgelerin yanı sıra, geçmişte silah ve mühimmat bulunan alanlarda da inceleme gerçekleştiriliyor. Söz konusu çalışmaların, ele geçirilen silahların şüpheliyle bağlantısının tespit edilmesine yönelik sürdürüldüğü belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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