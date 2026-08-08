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Sivasspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

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Sivasspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu
Fotoğraf Başlığı Sivasspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı Sivasspor-Esenler Erokspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki ekibin mücadelesi öncesinde maçın yayın kanalı, şifresiz izleme seçenekleri ve başlama saati futbolseverlerin gündeminde.

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Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Esenler Erokspor'u sahasında konuk ediyor. 8 Ağustos Cumartesi günü BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Sivasspor hazırlıklarını tamamlarken gözler maç saatine çevrildi. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyenler ise "Sivasspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorularına cevap arıyor.

SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Esenler Erokspor maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'in ilk hafta mücadelesine Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadyumu ev sahipliği yapacak. Güncel yayın programına göre karşılaşma TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii üzerinden takip edilebilecek.

Sivasspor, Esenler Erokspor karşılaşmasının hazırlıklarını Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetimindeki antrenmanla tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezonun ilk karşılaşmasında taraftarı önünde sahaya çıkacak.

Sivasspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu
Başlık ResmiSivasspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Sivasspor-Esenler Erokspor karşılaşmasını şifresiz izlemek isteyen futbolseverler TRT Spor'u takip edebilecek. Böylece futbolseverler Sivasspor-Esenler Erokspor mücadelesini televizyon ekranlarında TRT Spor ve beIN SPORTS 2 üzerinden, dijital tarafta ise tabii aracılığıyla takip edebilecek.

Sivasspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu
Başlık ResmiSivasspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Esenler Erokspor maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Trendyol 1. Lig'in 1. hafta karşılaşması saat 19.00'da başlayacak

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Editör : İREM ÖZCAN
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