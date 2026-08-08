Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı Sivasspor-Esenler Erokspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki ekibin mücadelesi öncesinde maçın yayın kanalı, şifresiz izleme seçenekleri ve başlama saati futbolseverlerin gündeminde.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Esenler Erokspor'u sahasında konuk ediyor. 8 Ağustos Cumartesi günü BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Sivasspor hazırlıklarını tamamlarken gözler maç saatine çevrildi. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyenler ise "Sivasspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorularına cevap arıyor.

SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Esenler Erokspor maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'in ilk hafta mücadelesine Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadyumu ev sahipliği yapacak. Güncel yayın programına göre karşılaşma TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii üzerinden takip edilebilecek.

Sivasspor, Esenler Erokspor karşılaşmasının hazırlıklarını Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetimindeki antrenmanla tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezonun ilk karşılaşmasında taraftarı önünde sahaya çıkacak.

Sivasspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Sivasspor-Esenler Erokspor karşılaşmasını şifresiz izlemek isteyen futbolseverler TRT Spor'u takip edebilecek. Böylece futbolseverler Sivasspor-Esenler Erokspor mücadelesini televizyon ekranlarında TRT Spor ve beIN SPORTS 2 üzerinden, dijital tarafta ise tabii aracılığıyla takip edebilecek.

Sivasspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Esenler Erokspor maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Trendyol 1. Lig'in 1. hafta karşılaşması saat 19.00'da başlayacak

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