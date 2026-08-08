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Dünya

Hırvatistan'da trenler çarpıştı: 6'sı ağır 19 yaralı

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Hırvatistan'da trenler çarpıştı: 6'sı ağır 19 yaralı

Hırvatistan’da yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. 6 kişinin durumunun ağır olduğu açıklanırken, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Hırvatistan’da sabah saatlerinde Sveti Ivan Zabno ile Gradec arasındaki demir yolu hattında korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu treni ile yük treni henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Tomo Medved, kazanın ardından yaptığı açıklamada 19 kişinin yaralandığını duyurdu. Medved, yaralılardan 6’sının durumunun ağır, 13 kişinin ise hafif yaralı olduğunu belirtti.

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HATTA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, demir yolu hattında güvenlik önlemleri alındı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. İlk değerlendirmelerde teknik bir arıza veya insan hatası ihtimalleri üzerinde durulduğu belirtildi.

Yetkililerin kazanın meydana geliş şekli ve sorumluların belirlenmesine yönelik incelemeleri sürüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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