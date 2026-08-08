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Gurbetçiden akılalmaz dalgınlık! Karısını Hırvatistan'da benzinlikte unuttu

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Gurbetçiden akılalmaz dalgınlık! Karısını Hırvatistan'da benzinlikte unuttu

Gurbet elde tek başına kalan Hüsniye Şendiller, Almanya’daki kızının ezbere bildiği telefonunun aranmasıyla kocasına ulaşabildi. Hüsnü Şendiller, 6 saatlik yolculuk sonrasında karısına kavuştu.

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Türkiye’ye gitmek üzere Almanya’dan yola çıkan Hüsnü Şendiller, yolculuk esnasında inanılması zor bir talihsizlik yaşadı.

Ankara Şereflikoçhisarlı olduğu öğrenilen 68 yaşındaki Hüsnü Şendiller, yakıt almak için Hırvatistan’da benzin istasyonunda durdu. Arabada uyuyan karısını uyandırmadan yakıt alan Şendiller, ödemeyi yapıp arabaya atlayarak yola revan oldu. Ama hiç aklına gelmeyen bir gelişme gerçekleşmiş, uykudan uyanan karısı Hüsniye Şendiller (65) de arabanın durmasını fırsat bilerek istasyondaki tuvalete gitmişti...

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KIZINI ARADI, KURTULDU

Geri döndüğünde benzinlikte ne eşini ne de otomobili gören kadın büyük panik yaşadı. Benzin istasyonundaki Fransız bir gurbetçiden yardım isteyen kadın, Almanya’da yaşayan kızının telefon numarasını ezbere bilmesi sayesinde kurtuldu.

Anne, yaklaşık üç saat sonra kızına ulaşabilirken, Stuttgart’ta yaşayan kızı da telefonla arayarak “Baba, benzinlikte annemi unutmuşsun” dedi. Çok şaşıran Hüsnü Şendiller ise hemen geri döndü ve 3 saat süren yolculuğun ardından istasyondaki karısını buldu. Çift, yaşanan talihsizliğin ardından Türkiye yolculuğuna kaldıkları yerden devam etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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