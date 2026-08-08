Yağmurdan sonra denize girerken dikkat!

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rıza Aytaç Çetinkaya, sağanak yağışların ardından denize girenleri uyardı. Yağmurla birlikte taşınan mikroorganizmaların enfeksiyon riskini artırdığını belirten Çetinkaya, özellikle şehir kıyıları ve dere ağızlarında denize girilmemesi gerektiğini söyledi.

Yaz aylarında serinlemek için denizi tercih eden vatandaşlara uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesinden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rıza Aytaç Çetinkaya, özellikle yoğun yağışların ardından deniz suyunun enfeksiyon riski taşıyabileceğine dikkat çekti.

Çetinkaya, yağmur sularının sokaklardan, topraktan ve atık alanlarından taşıdığı bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaların denize ulaştığını belirterek, bu nedenle deniz suyunun her zaman güvenli kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

ŞEHİR KIYILARI VE DERE AĞIZLARINA DİKKAT

Kanalizasyon altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde atık suların denize karışabildiğini söyleyen Çetinkaya, özellikle sağanak yağışların hemen ardından şehir kıyıları, dere ağızları ve yağmur suyu deşarj noktalarının bulunduğu alanlarda denize girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uzman isim, bulanık görünen veya kötü koku yayan deniz suyunun da risk işareti olabileceğini belirtti.

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DENİZ SUYU YUTMAK ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİR

Kirli deniz suyunun istemeden yutulmasının sindirim sistemi enfeksiyonlarına neden olabileceğini dile getiren Çetinkaya, ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Yüzerken daha fazla deniz suyu yutabilen çocukların bu açıdan daha büyük risk altında olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, ailelerin özellikle küçük çocukları yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti.

BU BELİRTİLER VARSA VAKİT KAYBETMEYİN

Denize girdikten sonra uzun süren ishal, yüksek ateş, durmayan kusma ya da ciddi sıvı kaybı belirtileri görülmesi halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Çetinkaya, erken müdahalenin olası komplikasyonların önüne geçebileceğini söyledi.

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