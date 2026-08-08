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Sağlık

Kadın arkadaşlığı depresyondan koruyor! Derdini dinleyecek bir arkadaşın varsa şanslısın

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Kadın arkadaşlığı depresyondan koruyor! Derdini dinleyecek bir arkadaşın varsa şanslısın

Uzmanlar, kadın arkadaşlıklarının, duygusal paylaşım ve sosyal destek sayesinde ruh sağlığını güçlendiren önemli ilişki ağlarından biri olarak öne çıktığını söylüyor.

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Güvenilir arkadaşlıkların stresle baş ettiğini, yalnızlık hissini azalttığını ve psikolojik dayanıklılığı desteklediğini aktaran Klinik Psikolog İpek Erol “Psikoloji literatüründe arkadaşlar sosyal destek, depresyon ve anksiyete açısından en önemli koruyucu faktörlerden biri olarak kabul edilir” dedi.

Ancak her arkadaşlığın aynı etkiyi göstermediğine dikkat çeken Erol, eleştirel ve değersiz hissettiren ilişkilerin psikolojik yük oluşturabileceğini vurguladı.

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Erol, yoğun kaygı, depresyon veya travma gibi durumlarda ise arkadaş desteğinin yanında profesyonel psikolojik desteğin de ihmal edilmemesi gerektiğinin altı çizdi. Güvenilir arkadaşlıkların stresle baş etmeyi kolaylaştırdığını anlatan Erol “Güven duyulan bir arkadaşın varlığı, kişinin yaşadığı yükü paylaşmasını kolaylaştırır ve yalnızlık algısını azaltır. Bunun biyolojik yansımaları da bulunmaktadır. Güvenli sosyal etkileşimler sırasında oksitosin salınımının artması, stres sisteminin daha dengeli çalışmasına katkı sağlayabilir; kişinin kendini daha sakin ve güvende hissetmesini destekleyebilir” dedi.

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