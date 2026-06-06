Çin’de günden güne büyüyen yalnızlık, ‘arkadaşlık ekonomisi’ adı verilen yeni bir sektörü doğurdu. Gençler artık sohbet etmekten dağa tırmanmaya, oyun oynamaktan hastaneye gitmeye kadar birçok aktivite için ücretli arkadaş kiralıyor. Hızla büyüyen pazarın 2025’te 7,4 milyar dolara (yaklaşık 322 milyar TL) ulaştığı tahmin ediliyor.

Çin’de yalnızlık ve yoğun iş temposunun etkisiyle büyüyen “arkadaşlık ekonomisi”, gençlerin sohbet etmekten dağa tırmanmaya, oyun oynamaktan hastaneye gitmeye kadar birçok aktivite için saatlik ya da günlük ücretli arkadaş kiraladığı 7,4 milyar dolarlık (yaklaşık 322 milyar TL) dev bir sektöre dönüştü.

Reuters'ın haberine göre, Çin'in en ünlü zirvelerinden biri olan Tai Dağı'na çıkan dağcılar, birkaç yüz yuan karşılığında kendilerine eşlik edecek, çantalarını taşıyacak ve fotoğraflarını çekecek "tırmanış arkadaşları" kiralayabiliyor.

YÜRÜYÜŞTEN GEZİYE, RESTORANDAN DAĞ TIRMANIŞINA…

Ülkede hızla büyüyen bu trend, sadece doğa yürüyüşleriyle sınırlı değil, koşudan geziye, hatta tek başına yemek yemek istemeyenler için restoranlara gitmeye kadar geniş bir "arkadaşlık ekonomisine" dönüşmüş durumda. Genellikle öğrenci ve serbest çalışanlardan oluşan genç gruplar, sosyal medyada "duygusal değer", sohbet ve pratik yardım vaat ederek eskiden dostluk bağıyla yapılan iyilikleri ticari birer hizmete çeviriyor.

Yalnızlığın çaresini buldular! Parayla arkadaşlık dönemi başladı: Yürüyüşten yemeğe, fotoğraftan dertleşmeye...

SEKTÖR GÜNDEN GÜNE BÜYÜYOR

Resmi veriler bulunmasa da devlet medyasında yer alan tahminlere göre, arkadaşlık ekonomisinin büyüklüğü 2025 yılında yaklaşık 50 milyar yuana (7,4 milyar dolar) ulaştı. Uzmanlar, gençlerin ailelerinden uzakta yaşamaları, yoğun çalışma koşulları ve geleneksel sosyal bağların zayıflaması nedeniyle “duygusal tüketim” olarak adlandırılan hizmetlere olan talebin arttığını belirtiyor.

Bu eğilim, Çin’deki işsizliğin ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla da paralel ilerliyor. Resmi verilere göre ülkede 200 milyondan fazla kişi esnek çalışma düzeninde faaliyet gösteriyor. Birçok genç, gelir elde etmek için kuryelik, araç çağırma hizmetleri ve çeşitli çevrim içi platform işlerinin yanı sıra ücretli arkadaşlık hizmetlerine yöneliyor.

Yalnızlığın çaresini buldular! Parayla arkadaşlık dönemi başladı: Yürüyüşten yemeğe, fotoğraftan dertleşmeye...

10 KİŞİYLE BAŞLADI, ŞİMDİ 370 KİŞİ ÇALIŞIYOR

2022 yılında askerlik görevinden ayrılan Chen Wenxin de bu alandaki fırsatı değerlendiren isimlerden biri oldu. Özellikle Shandong eyaletindeki yürüyüş rotalarına odaklanan bir şirket kuran Chen, artan talebi fark ederek sektöre girdiğini söyledi. Başlangıçta 10’dan az çalışanla faaliyet gösteren şirketin bugün yaklaşık 370 kişilik bir ekibe ulaştığını belirten Chen, Tai Dağı’na gündüz yapılan tırmanışlarda hizmet bedelinin 800 yuan (116 dolar) olduğunu ifade etti.

Araştırma şirketi 3Drips Psychology’nin Genel Müdürü ve psikoterapist Sami Wong ise ücretli arkadaşlık hizmetlerinin insanlara sosyal ilişkilerde daha fazla kontrol ve öngörülebilirlik sunduğunu söyledi.

Yalnızlığın çaresini buldular! Parayla arkadaşlık dönemi başladı: Yürüyüşten yemeğe, fotoğraftan dertleşmeye...

İNSANLAR BU YÖNTEMLE REDDEDİLME KORKUSU DUYMUYOR

Wong’a göre yeni insanlarla tanışmak ciddi bir duygusal emek gerektirirken sonucun belirsiz olması ise insanlarda kaygı oluşturuyor. Ücretli arkadaşlık hizmetleri ise müşterilerin reddedilme korkusundan uzaklaşmasına yardımcı oluyor.

Çin’in güneyindeki Guilin kentinde üniversite öğrencisi olan 24 yaşındaki Tang Junxing de seyahat arkadaşı olarak çalışarak ek gelir elde ediyor. Bu işe bir üniversite profesörünün kendisinden bir haftalık gezi boyunca şoförlük yapmasını istemesiyle başladığını anlatan Tang, ayda 3 bin ila 5 bin yuan arasında kazandığını söyledi. Müşterilerinin büyük bölümünün kadınlardan oluştuğunu belirten Tang, onların temel beklentisinin yolculuğu daha keyifli ve rahat hale getirecek bir yol arkadaşı bulmak olduğunu ifade etti.

Çin’de hızla büyüyen arkadaşlık ekonomisi, değişen hayat tarzları ve sosyal ilişkilerin dönüşümüyle birlikte yeni bir hizmet alanı oluşturuyor. Uzmanlar, özellikle gençler arasında duygusal destek ve eşlik hizmetlerine yönelik talebin önümüzdeki dönemde de artmaya devam edebileceğini değerlendiriyor.

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