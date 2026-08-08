Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı gazetemize değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni, üç ülkenin farklı stratejik kapasitelere sahip olduğunu belirterek anlaşmanın bölgede önemli bir caydırıcılık mekanizması oluşturabileceğini söyledi.

Anlaşmanın doğrudan İran’ı hedef almadığını vurgulayan Köni, “Direkt İran olduğu söylenmiyor. Ancak herhangi bir saldırı olduğunda ortaya çıkacak dayanışma mekanizması, İran’a karşı dolaylı olarak bir denge oluşturabilir” dedi.

Köni, anlaşmanın İsrail açısından da bölgesel denklemi değiştirebileceğini belirtti. Üç ülkenin savunma kapasitelerini ortak bir sistem içerisinde geliştirmesinin, İsrail kaynaklı muhtemel tehditlere karşı da caydırıcılığı artırabileceğini söyledi. Köni, böylece Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın bölgede daha güçlü bir güvenlik kapasitesi oluşturabileceğini kaydetti.

Üç ülke farklı güçlerini tek çatı altında topladı! Prof. Dr. Hasan Köni, anlaşmayı değerlendirdi

ÜÇ ÜLKENİN GÜÇLERİ BİRLEŞİYOR

Köni’ye göre anlaşmanın en önemli unsurlarından biri, üç ülkenin birbirini tamamlayan farklı güç unsurlarını aynı çerçevede buluşturması. Suudi Arabistan’ın ekonomik gücü, Pakistan’ın nükleer kapasitesi ve Türkiye’nin gelişen savunma sanayisi ile NATO üyeliğinin yeni güvenlik mimarisinde önemli rol oynayabileceğini belirten Köni, savunma sanayisinde ortak üretim projelerinin de gündeme gelebileceğini söyledi. Suudi Arabistan’ın finansal gücünün bu projelerin hayata geçirilmesinde kullanılabileceğini belirten Köni, ortak üretim modelinin hem savunma kapasitesini artırabileceğini hem de maliyetlerin ülkeler arasında paylaşılmasını sağlayabileceğini ifade ederek, bu durumun üç ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğini de güçlendirebileceğini belirtti.

Üç ülke farklı güçlerini tek çatı altında topladı! Prof. Dr. Hasan Köni, anlaşmayı değerlendirdi

NÜKLEER YARIŞ UYARISI

Bölgedeki nükleer enerji ve kapasite tartışmalarına da değinen Köni, Suudi Arabistan’ın nükleer alandaki kapasitesini geliştirmesinin bölgesel dengeler açısından önem taşıdığını söyledi. Köni, nükleer kapasitenin artmasının Ortadoğu’da yeni bir rekabeti tetikleyebileceğini ve İran’ın da bu yarışın içine daha fazla çekilebileceğini vurguladı.

Mısır’ın üçlü yapının dışında kalmasının da dikkat çekici olduğunu belirten Köni, Suudi Arabistan’ın finansal gücüyle bölgesel dengede belirleyici bir ağırlık oluşturabileceğini ifade etti. Köni, anlaşmanın bölgesel sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini, “İran’ı yerinde tutacak bir anlaşma olduğunu düşünüyorum” sözleriyle özetledi.

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