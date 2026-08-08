Yanlış biliniyor! Geniz eti ameliyatı bağışıklığı düşürmez

KBB Uzmanı Prof. Dr. Haluk Özkarakaş, "Geniz eti alınırsa bağışıklık zayıflar" inanışının doğru olmadığını belirterek, tedavinin çocukların hayat kalitesini artırdığını söyledi.

Geniz eti büyümesinin tedavi edilmediğinde çocuğun uyku kalitesini, işitmesini, okul başarısını hatta büyüme ve gelişmesini olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Özkarakaş “Ancak toplumdaki bazı yanlış inanışlar sebebiyle aileler çoğu zaman hekime başvurmayı geciktirebiliyor” diyor.

Prof. Dr. Özkarakaş, geniz eti hakkında toplumda doğru sanılan en önemli yanlışın bağışıklık sistemi ile ilgili olduğu belirtti. Ailelerin çocuğun geniz etinin alınmasının bağışıklığını zayıflatacağının düşünüldüğünü Prof. Dr. Özkarakaş “Bilimsel çalışmalar, uygun hastalarda yapılan geniz eti ameliyatının çocuklarda kalıcı bir bağışıklık sistemi zayıflığına yol açmadığını aksine, nefes alma ve uyku kalitesinin düzelmesi sayesinde çocukların genel sağlık durumu ve hayat kalitesinin olumlu yönde etkilendiğini gösterdi” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası