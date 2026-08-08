Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Sağlık

Yanlış biliniyor! Geniz eti ameliyatı bağışıklığı düşürmez

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yanlış biliniyor! Geniz eti ameliyatı bağışıklığı düşürmez

KBB Uzmanı Prof. Dr. Haluk Özkarakaş, "Geniz eti alınırsa bağışıklık zayıflar" inanışının doğru olmadığını belirterek, tedavinin çocukların hayat kalitesini artırdığını söyledi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ziyneti Kocabıyık
ZİYNETİ KOCABIYIK

Geniz eti büyümesinin tedavi edilmediğinde çocuğun uyku kalitesini, işitmesini, okul başarısını hatta büyüme ve gelişmesini olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Özkarakaş “Ancak toplumdaki bazı yanlış inanışlar sebebiyle aileler çoğu zaman hekime başvurmayı geciktirebiliyor” diyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Hastanede skandal! Ayak ameliyatı için gitti, dişsiz çıktı
DÜNYA

Hastanede skandal! Ayak ameliyatı için gitti, dişsiz çıktı

Prof. Dr. Özkarakaş, geniz eti hakkında toplumda doğru sanılan en önemli yanlışın bağışıklık sistemi ile ilgili olduğu belirtti. Ailelerin çocuğun geniz etinin alınmasının bağışıklığını zayıflatacağının düşünüldüğünü Prof. Dr. Özkarakaş “Bilimsel çalışmalar, uygun hastalarda yapılan geniz eti ameliyatının çocuklarda kalıcı bir bağışıklık sistemi zayıflığına yol açmadığını aksine, nefes alma ve uyku kalitesinin düzelmesi sayesinde çocukların genel sağlık durumu ve hayat kalitesinin olumlu yönde etkilendiğini gösterdi” dedi.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Arınma Komisyonu ağırdan alıyor! Başkanlar için ihraç kararı çıkmadı
Arınma Komisyonu ağırdan alıyor!
Kaydet
Başkan skandal mesajları kabul etti! CHP, Menderes'te İlkay Çiçek'in ihracını istedi
Başkan skandal mesajları kabul etti!
Kaydet
Halka arz gelirini altyapıya harcayacak! Türker VEYAŞ'ta talep toplama 12-13-14 Ağustos'ta
Türker VEYAŞ'ta talep toplama 12-13-14 Ağustos'ta
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.