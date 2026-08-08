Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Halka arz gelirini altyapıya harcayacak! Türker VEYAŞ'ta talep toplama 12-13-14 Ağustos'ta

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Halka arz gelirini altyapıya harcayacak! Türker VEYAŞ'ta talep toplama 12-13-14 Ağustos'ta
Fotoğraf Başlığı Murat Papila

Türkerler Holding’in enerji sektöründeki iştiraki Türker Vangölü Enerji Yatırım (Türker VEYAŞ), halka arz kapsamında 12-13-14 Ağustos tarihleri arasında talep toplayacak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Önder Çelik
ÖNDER ÇELİK

Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri’de 894 bin 544 tüketiciye elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti sunan şirketin pay başına satış fiyatı 136 TL olarak belirlendi. Ek satış hakkının kullanılması hâlinde halka arz büyüklüğü yaklaşık 10 milyar 540 milyon TL’ye ulaşacak.

Halka arz kapsamında yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla halka arz büyüklüğünün yüzde 70’ine karşılık gelen bir fon ile fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca hâkim ortaklar, şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından bir yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek ve dolaşımdaki pay miktarını artıracak herhangi bir işlem yapmayacak.

Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, “2023 yılından 31 Mart 2026’ya kadar 12,6 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Halka arzdan sağlayacağımız kaynakla yatırım programımızı daha da ileri taşıyarak şebekemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz fonun yüzde 60-70’ini VEDAŞ’ın yatırım harcamalarının finansmanında, yüzde 30-40’ını ise işletme sermayemizin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyoruz” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
60 ülkeye dev ticaret dalgası: Yılın ilk yarısında 94 milyar dolar ihracat!
EKONOMİ

60 ülkeye dev ticaret dalgası: Yılın ilk yarısında 94 milyar dolar ihracat!

Papila, önümüzdeki 5 yılda her yıl 6,3 milyar lira yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. Şirketin aktif büyüklüğü 31 Mart itibarıyla 30 milyar TL’nin üzerinde bulunuyor. Şirket, yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 13,6 artırıp 5,7 milyar TL’ye taşırken, aynı dönemde 2,4 milyar TL brüt kâr elde ettiğini duyurdu.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Başkan skandal mesajları kabul etti! CHP, Menderes'te İlkay Çiçek'in ihracını istedi
Başkan skandal mesajları kabul etti!
Kaydet
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çalışanlara tazminat müjdesi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat müjdesi
Kaydet
Büyükbaşlar, bebek gibi takip edilecek! Bakan Yumaklı, uygulamayı Kars'ta başlattı
Büyükbaşlar, bebek gibi takip edilecek!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.