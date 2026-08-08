Halka arz gelirini altyapıya harcayacak! Türker VEYAŞ'ta talep toplama 12-13-14 Ağustos'ta

Türkerler Holding’in enerji sektöründeki iştiraki Türker Vangölü Enerji Yatırım (Türker VEYAŞ), halka arz kapsamında 12-13-14 Ağustos tarihleri arasında talep toplayacak.

Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri’de 894 bin 544 tüketiciye elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti sunan şirketin pay başına satış fiyatı 136 TL olarak belirlendi. Ek satış hakkının kullanılması hâlinde halka arz büyüklüğü yaklaşık 10 milyar 540 milyon TL’ye ulaşacak.

Halka arz kapsamında yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla halka arz büyüklüğünün yüzde 70’ine karşılık gelen bir fon ile fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca hâkim ortaklar, şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından bir yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek ve dolaşımdaki pay miktarını artıracak herhangi bir işlem yapmayacak.

Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, “2023 yılından 31 Mart 2026’ya kadar 12,6 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Halka arzdan sağlayacağımız kaynakla yatırım programımızı daha da ileri taşıyarak şebekemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz fonun yüzde 60-70’ini VEDAŞ’ın yatırım harcamalarının finansmanında, yüzde 30-40’ını ise işletme sermayemizin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyoruz” dedi.

Papila, önümüzdeki 5 yılda her yıl 6,3 milyar lira yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. Şirketin aktif büyüklüğü 31 Mart itibarıyla 30 milyar TL’nin üzerinde bulunuyor. Şirket, yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 13,6 artırıp 5,7 milyar TL’ye taşırken, aynı dönemde 2,4 milyar TL brüt kâr elde ettiğini duyurdu.

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