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Ekonomi

Büyükbaşlar, bebek gibi takip edilecek! Bakan Yumaklı, uygulamayı Kars'ta başlattı

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Büyükbaşlar, bebek gibi takip edilecek! Bakan Yumaklı, uygulamayı Kars'ta başlattı

Her büyükbaşın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Büyükbaş hayvanların elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi (GEKİS) Kars’ta uygulamaya alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karst’ta bir tesiste düzenlenen GEKİS Tanıtım Programı’nda yaptığı konuşmada projenin başlangıç noktası olarak bu kentin seçilmesinin, Türkiye’deki hayvancılık sektörünün en güçlü ve önemli bayrak kenti olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Yeni sistemle birlikte plastik kulak küpeleri yerine elektronik takip altyapısına geçildiğini anlatan Yumaklı “GEKİS sayesinde, artık her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek. Bu sistem basit bir küpenin ötesinde güvenli kayıt, güçlü takip ve sağlıklı üretimin adı olacak. Böylece hayvan hastalıklarına çok daha hızlı müdahale edebileceğiz, salgın risklerini daha etkin yöneteceğiz. Sahte ve kayıp küpe sorununu da büyük ölçüde ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

Yumaklı, sistemin üreticilerin işini kolaylaştıracağını, devletin denetim gücünü artıracağını ve tüketicilere daha güvenilir gıda sunulmasına katkı sağlayacağını, bu yeni dönemi de Kars’tan başlattıklarını söyledi.

Büyükbaşlar, bebek gibi takip edilecek! Bakan Yumaklı, uygulamayı Kars'ta başlattı
Başlık ResmiBüyükbaşlar, bebek gibi takip edilecek! Bakan Yumaklı, uygulamayı Kars'ta başlattı

1,5 TRİLYON LİRALIK BÜYÜKBAŞ

Türkiye’de 17 milyondan fazla büyükbaş hayvan bulunduğunu belirten Yumaklı, bu hayvanların ekonomik değerinin 1,5 trilyon liranın üzerinde olduğunu ifade etti. Bu hayvanlardan yılda 1 milyon 313 bin ton sığır eti ve 20 milyon tonun üzerinde inek sütü elde edildiğini aktaran Yumaklı, bunun yıllık ekonomik karşılığının yaklaşık 1,2 trilyon lira olduğunu, bu varlığın ve üretimin bugüne kadar büyük ölçüde fiziki metotlarla takip edildiğini kaydetti. Kayıtlı ve takibe imkân veren sistemle hastalık ve kayıpların azalacağını, kayıtlılığın artacağını, ıslah çalışmalarının başarıyla yürütüleceğini, süt veriminin artacağını, buzağı kayıplarının azalacağını ve desteklemelerin doğru hayvana ulaştırılacağını, yüzde 1’lik bir verim artışının bile yıllık 12 milyar liralık üretimin ülkede kalması anlamına geldiğini söyleyen Bakan Yumaklı, “Yapılan bu iş Türkiye’nin pırıl pırıl genç mühendislerinin ülkeyi getirmiş olduğu noktanın kazancıdır” diye konuştu.

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HAYVANCILIĞA 654 MİLYAR LİRA

Hayvancılığı stratejik bir sektör olarak gördüklerini belirten Yumaklı, AK Parti hükûmetleri döneminde son 24 yılda hayvancılık sektörüne aktardıkları kaynağın 654 milyar lira olduğunu anlattı. Hayvancılık Yol Haritası’nın kararlılıkla uygulandığını ifade eden Yumaklı, 2023 Aralık ayından bu yana büyükbaş hayvan varlığının yüzde 7, küçükbaş hayvan varlığının ise yüzde 11 arttığını kaydetti. Yumaklı, Dünya Bankasının verilerine göre Türkiye’nin tarım arazisi büyüklüğünde dünyada 33’üncü, ekilebilir tarım arazisi bakımından 14’üncü sırada olduğunu hatırlatarak “Geçen yıl kuraklık ve zirai dona rağmen 83 milyar doların üzerinde tarımsal hasıla elde edildi. Tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sıradayız. Bu başarı üreticimizin emeği ve toprağına sahip çıkması sayesinde mümkün oluyor” ifadelerini kullandı.

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